Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, giunta ormai alla sua 17^ stagione in cui i protagonisti sono Maja e Florian Vogt. Le nuove trame si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 27 giugno al 3 luglio 2021, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:35.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla riconciliazione di Christoph e Seline, sui nuovi piani orditi da Ariane per danneggiare l'albergatore, sulla spiacevole avventura che vivranno Maja e Florian nel bosco e sulle lezioni di piano che Michael deciderà di impartire a Rosalie per riconquistarla.

Ariane tenta di non perdere l'amicizia di Seline

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che dopo aver compreso l'inganno di Ariane, Seline le chiederà di ritirare la denuncia che aveva sporto contro Cristoph per aggressione. A quel punto, la Kalenberg cercherà di farsi perdonare invano dall'amica, finendo per farla riconciliare definitivamente con il Saalfeld. Saputo ciò, Ariane cambierà tattica e cercherà di far credere all'amica di aver rinunciato alla sua vendetta contro Cristoph quando invece sta già elaborando un nuovo piano per distruggerlo. Nel frattempo, Maja si addormenterà sotto un albero e sognerà in maniera molto romantica Florian per poi essere svegliata proprio da lui.

Il giovane le chiederà di accompagnarlo a fare un giro nei boschi dove avranno modo di vedere un gruppo di bracconieri mentre stanno catturando un animale raro.

Werner sconfigge Erik agli scacchi

Werner sconfiggerà Erik agli scacchi aggiudicandosi il terreno del bosco. Nonostante ciò, il giovane non si arrenderà e chiederà con successo a Robert ed Ariane di aiutarlo a riavere ciò che gli è dovuto.

Dopo varie tribolazioni Erik e Florian riusciranno ad ottenere la loro eredità, scoprendo che sul terreno che hanno ereditato è presente una fonte di acqua con proprietà curative miracolose. Più tardi, Florian confesserà al fratello di volergli vendere la sua parte, lasciandolo abbastanza perplesso. Saputo ciò, quest'ultimo cercherà in tutti modi di far cambiare idea al fratello per fargli capire che la sorgente che hanno trovato potrebbe rivelarsi un buon affare.

Dopo aver compreso che Michael è innamorato di Rosalie, Robert consiglierà all'amico di cercare di conquistarla in maniera diversa da come sta facendo. A quel punto, il medico deciderà di riavvicinarsi alla sua amata dandole delle lezioni di pianoforte. Amelie scoprirà che Max sta flirtando con una delle ospiti dell'hotel, Jil, ignorando l'etica professionale. Nel corso di una lezione di piano, Michael e Rosalie si avvicineranno pericolosamente.