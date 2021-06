Arrivano nuove anticipazioni di Tempesta d'amore in onda su Rete 4. Nelle prossime puntate, il personaggio di Maja diventerà sempre più importante. L'arrivo del suo vero padre la metterà in difficoltà. Reduce da un intervento chirurgico che gli ha cambiato completamente i connotati, l'uomo si presenterà come Cornelius, nascondendo in un primo momento la sua reale identità. Una volta che avrà riconquistato la fiducia di Maja, le spiegherà di essere stato costretto a sottoporsi alla delicata operazione per sfuggire a dei criminali; uno di essi è tuttavia molto più vicino di quanto possa pensare.

Guai in vista anche per Rosalie, ora impegnata a far ingelosire Michael, che riceverà un video anonimo completo di ricatto: se non seguirà le istruzioni indicate, il filmato verrà diffuso in rete rovinando la sua reputazione per sempre. Chi ha potuto fare un gesto simile e perché?

Tempesta d'amore, le nuove anticipazioni delle puntate su Rete 4

Non manca molto prima che Maja conosca suo padre. Cornelius si presenterà a sorpresa al paesino e le racconterà tutto quanto successo nel suo passato. Per sfuggire a dei criminali, è stato costretto a cambiare identità e viso. Cornelius svelerà inoltre di essere certo che uno degli uomini responsabili della sua disfatta sia Erik.

Cornelius, deciso a incastrare Erik e assicurarlo alla giustizia, proverà a coinvolgere Florian nel suo piano volto a smascherarlo.

La sua idea è di mettere una microspia nel cellulare di Erik, sperando di trovare del materiale interessante. Florian però si opporrà, certo dell'innocenza di suo fratello.

Per non mettere a repentaglio la sua storia d'amore con Florian, Maja chiederà a suo padre di affidarsi solamente alle indagini della polizia. Cornelius, però, spinto dalla voglia di arrivare alla verità al più presto, farà di testa sua.

Rosalie ricattata, spoiler Tempesta d'amore

Nel frattempo, Rosalie riceverà un messaggio anonimo contenente un video che la riprende mentre sta discutendo animatamente con Michael. Il messaggio la farà raggelare: se non ritirerà la sua candidatura in politica, il filmato finirà in rete rovinando la sua reputazione.

Spaventata, Rosalie inizierà a credere che a ricattarla sia Christoph.

Non sapendo come agire, avrà la pessima idea di rivolgersi ad Ariane che, ovviamente, sfrutterà il tutto a suo favore per vendicarsi dell'uomo che odia di più al mondo.

Infine, Vanessa continuerà ad accettare di essere la migliore amica di Max, anche se i suoi sentimenti sono ben differenti. La situazione si farà molto pesante quando capirà che non ha alcuna speranza di conquistare il suo cuore, che pare appartenere solo a Shirin.