Sta già appassionando i telespettatori con tanti colpi di scena tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, la nuova serie televisiva turca Love is in the air (Sen Çal Kapimi). Gli spoiler della puntata che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset il 7 giugno 2021, raccontano che i protagonisti principali Eda Yilgiz (Hande Erçel) e il grande uomo d’affari Serkan Bolat (Kerem Bursin) faranno i conti con un grosso problema legato alla Art Life: la residenza turistico-alberghiera, di cui curerà un progetto importante, rischierà di non ottenere la certificazione ecologica.

A salvare la situazione ci penserà la giovane studentessa, per merito della sua creatività: per attuare il suo piano, però, dopo aver avuto un’intuizione semplice e geniale, la fanciulla dovrà contare lo stesso sull’aiuto di tutti i suoi colleghi di lavoro.

Intanto Serkan ancora deciso a riconquistare a tutti i costi la sua ex fidanzata Selin Atakan (Bige Önal) facendola ingelosire, organizzerà una festa per ufficializzare in presenza di amici e parenti la sua nuova storia d’amore con Eda, in realtà inesistente.

Anticipazioni Love is in the air, puntata del 7 giugno: la Art Life fa i conti con un grosso problema

Nel sesto episodio della commedia romantica estiva che ha fatto il suo primo debutto sul canale turco Fox, e in programmazione su Canale 5 lunedì 7 giugno 2021 a partire dalle ore 15:30 circa, la Art Life attraverserà un momento di difficoltà, poiché quando sarà alle prese con il progetto di un albergo le cose non andranno come previsto: in particolare il cliente correrà il rischio di non potersi definire albergo ecologico.

A questo punto, dalle anticipazioni provenienti dalla Turchia, si evince che Eda si farà venire in mente un’idea brillante, poiché avrà tutte le carte in regola per risolvere il problema. Nello specifico la giovane studentessa deciderà di circondare e riempire la struttura di tutto ciò che esiste di ecologico, per la precisione di arricchirla di alberi e piante.

Serkan durante la cena con Ayfer annuncia la festa di fidanzamento con Eda

Purtroppo non ci sarà tanto tempo a disposizione, poiché il progetto dovrà essere portato al termine prima della presentazione del signor Fikret, ovvero entro il giorno seguente: tutti i dipendenti della Art Life quindi si vedranno costretti a mettercela tutta.

In seguito Serkan accetterà l’invito a cena da parte della signora Ayfer (Evrim Doğan), la zia di Eda: durante la serata il ricco imprenditore annuncerà che finalmente si terrà una festa per celebrare il fidanzamento tra lui e Yilgiz. Si svolgerà il tanto atteso party? Oppure un imprevisto farà saltare tutto?