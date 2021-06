Prosegue l'appuntamento su Rete 4 con la soap opera Tempesta d'amore e le anticipazioni delle nuove puntate, in onda dal 19 al 25 giugno, rivelano che i colpi di scena non mancheranno. Florian, ad esempio, si impegnerà con tutta sé stessa per fare in modo che il lupo avvistato nei pressi dell'albergo non venga soppresso. Christoph, invece, proverà in tutti i modi a convincere la sua amata Selina del fatto di essere stato incastrato da Ariane.

Le trame delle puntate di Tempesta d'amore al 25 giugno: Rosalie e Michael ai ferri corti

Nel dettaglio, le trame di Tempesta d'amore fino al 25 giugno, rivelano che Florian si impegnerà per fare in modo che il lupo che è stato avvistato nei pressi del Furstenhof, non venga abbattuto.

La donna, infatti, riuscirà a dimostrare che si tratta di una femmina incinta ma per evitare il peggio, ha bisogno dell'aiuto di Maja.

Intanto, nonostante il parere contrariato di Werner, Robert deciderà lo stesso di fare delle ricerche sul conto di Gerda Bergmuller, scoprendo che si tratta della notta di Florian ed Erik, dunque sono proprio questi due i misteriosi eredi di Ludwig. Occhi puntati anche su Rosalie, la quale dopo un periodo di assenza per la sua vacanza benessere, tonerà di nuovo al Furstenhof e non mancheranno i nuovi scontri che la vedranno protagonista con Michael.

Selina fa licenziare Christoph

Questa volta, però, la donna apparirà fortemente esasperata e proprio per questo motivo prenderà in considerazione l'ipotesi di lasciare l'appartamento del medico, che però non ne vuole sapere di questa sua decisione.

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Tempesta d'amore fino al 25 giugno, rivelano che Christoph cercherà in tutti i modi di convincere Selina del fatto di essere stato incastrato dalla perfida e astuta Ariane.

L'uomo, infatti, ribadirà di non aver mai preso i soldi della fondazione e quindi di essere estraneo ai fatti.

Peccato, però, che Selina non avrà alcuna intenzione di crederlo e dopo averlo fatto licenziare, prenderà il suo posto all'interno della fondazione.

Ariane finge di essere stata aggredita: trame Tempesta d'amore al 25 giugno

Come se non bastasse, per impedire che possa esserci una possibile riappacificazione tra Christoph e Selina, Ariane deciderà di mettere a segno l'ennesimo colpo di scena inaspettato.

La dark lady della soap si tingerà un occhio di blu e, in questo modo, fingerà di essere stata picchiata dall'albergatore. Anche questa volta, Christoph si dichiarerà a gran voce innocente e Selina si ritroverà in una difficilissima posizione da gestire.

Successivamente, però, Selina scoprirà gli inganni e le bugie di Ariane e la convincerà a ritirare la denuncia contro il povero albergatore. In questo modo, quindi, anche Selina si renderà conto che la sua amica ha messo in scena tutta una serie di bugie per incastrare il povero Christoph. Ancora una volta, però, Ariane proverà a chiedere perdono a Selina: quale sarà la reazione della donna? Accetterà di perdonarla oppure no?

Rosalie mette alle strette il dottor Michael

Intanto, Maja sarà protagonista di un sogno romantico che farà dopo essersi addormentata sotto un albero e che avrà come protagonista Florian. Rosalie non avrà alcuna intenzione di arrendersi dopo aver scoperto che Michael sta facendo di tutto per impedirle di andare via di casa.

La donna andrà avanti per la sua strada e arriverà a provocare il medico, così da costringerlo a mandarla via. Peccato, però, che l'uomo non cadrà nella trappola della donna e continuerà a mostrarsi del tutto impassibile. Tra Christoph e Selina, invece, dopo le ultime burrascose vicende, tornerà di nuovo il sereno: i due saranno a tutti gli effetti una coppia e questa lieta notizia non potrà fare altro che "mandare in tilt" Ariane, la quale andrà su tutte le furie.