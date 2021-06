Le prossime puntate inedite di Tempesta d'amore andranno in onda in Germania sul canale Das Erste. Le vicende della TV Soap, arrivata a metà della sua diciassettesima stagione, diventeranno ancora più intense e ricche di colpi di scena.

In particolare, le anticipazioni tedesche rivelano che Ariane avvierà una campagna contro Christoph, anche se Rosalie eviterà di prenderne parte. Maja inizierà a nutrire dei sospetti su Shirin e Florian incontrerà una fanciulla misteriosa alla festa in maschera. Nel frattempo, Selina e Cornelius passeranno la notte insieme.

Tempesta d'amore, spoiler tedeschi: Florian conoscerà una misteriosa ragazza al ballo

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Max, a causa di un imprevisto, non potrà fare da cavaliere a Vanessa durante il ballo. Il giovane, per non lasciarla sola, chiederà a Florian di accompagnarla. Quest'ultimo accetterà, ma si sentirà molto a disagio perché non avrà alcuna intenzione di incontrare Maja. Per sfuggire ai suoi occhi, abbandonerà la sala da ballo e si dirigerà verso il bar. Qui, in preda a grandi turbamenti emotivi, verrà avvicinato da una dama mascherata.

Nel frattempo, Cornelius e Christoph saranno così alterati da rischiare di trasformare la loro conversazione in una rissa. Selina, spaventata da questa idea, interverrà immediatamente e si schiererà dalla parte del suo ex marito.

Il suo obiettivo sarà quello di dimenticare Christoph.

Anticipazioni dalla Germania di Tempesta d'amore: Ariane realizzerà un nuovo piano contro Christoph

Stando alle trame tedesche di Tempesta d'amore, Ariane proporrà a Rosalie di collaborare a una campagna contro Christoph. Rosalie, però, rifiuterà categoricamente, perché non avrà alcuna intenzione di distruggerlo.

Ariane, così, deciderà di agire da sola, mentre Michael sarà sempre più preoccupato per la salute di Rosalie. Infatti, si renderà conto che la donna è fin troppo stressata a causa del suo lavoro.

Intanto, Maja chiederà a Shirin il motivo per cui, durante la festa in maschera, si è allontanata da lei. La ragazza sarà molto vaga sulla risposta e non accennerà ad alcun ragazzo misterioso.

Poco dopo, però, Maja scoprirà che la sua amica è stata vista in compagnia di un giovane. La situazione, a questo punto, diventerà alquanto sospetta.

Cornelius e Selina dormiranno assieme

Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d'amore, Werner e Christoph non sapranno come fare per bloccare la campagna avviata da Ariane. Proveranno a chiedere aiuto a Rosalie, ma quest'ultima dirà di non essere coinvolta in quel folle piano.

Nel frattempo, Selina e Cornelius trascorreranno la notte insieme, ma la donna non sembrerà intenzionata a dare avvio a una relazione seria e chiederà al suo ex marito di procedere lentamente. In ogni caso, utilizzerà questa nuova storia per evitare di pensare a Christoph. Quest'ultimo, però, non l'avrà affatto dimenticata.