Sta per terminare l'attesa dei fan di Temptation Island: mercoledì 30 giugno, infatti, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione, quella le cui riprese sono ancora in corso in Sardegna. Sarà ancora una volta Filippo Bisciglia a guidare il racconto del viaggio nei sentimenti delle coppie del cast: i 12 protagonisti, dunque, stanno per presentarsi al pubblico e per conoscere i 25 ragazzi/e single coi quali trascorreranno i prossimi 21 giorni.

Esordio vicino per Temptation Island

I fan di Temptation Island non stanno più nella pelle. A quasi un anno di distanza dall'ultima puntata che è stata trasmessa su Canale 5, il reality-show sta per tornare con un'edizione tutta nuova e ricca di colpi di scena.

Il debutto del format estivo di Mediaset avverrà mercoledì 30 giugno: tra due giorni esatti, dunque, i telespettatori assisteranno all'arrivo in Sardegna delle sei coppie del cast e dei single che avranno il compito di tentarli.

Il programma che ogni anno regala ottimi ascolti alla rete, però, non resterà in questa collocazione fino alla fine: già a partire dal secondo appuntamento, infatti, la trasmissione si sposterà alla prima serata del lunedì (dove dovrebbe restare sino al gran finale, salvo cambi improvvisi di palinsesto). L'esordio di Temptation, dunque, ci sarà in un prime time 'insolito' di metà settimana ma, già a partire dalla seconda settimana di programmazione, traslocherà a subito dopo il weekend come è stato anche negli anni passati.

L'arrivo del cast sull'isola

In una recente intervista, Filippo Bisciglia ha anticipato che il meccanismo dell'edizione 2021 di Temptation Island sarà lo stesso di sempre: sei coppie si metteranno alla prova in due villaggi della Sardegna, dove vivranno per 21 giorni in compagnia di ragazzi e ragazze single. Allo scadere delle tre settimane di percorso, i 12 fidanzati si ritroveranno faccia a faccia al falò di confronto definitivo, al termine del quale dovranno decidere se restare insieme oppure lasciarsi e tornare a casa da separatamente.

L'autrice Raffaella Mennoia, inoltre, ha chiarito se il cast del reality di quest'anno non prevede la presenza di personaggi famosi (nel 2020 hanno partecipato Antonella Elia, Manila Nazzaro e i rispettivi compagni) e, salvo cambiamenti dell'ultima ora, non dovrebbe essere proposta neppure la versione Vip del format dopo l'estate.

I primi gossip su Temptation Island

Nell'attesa di vedere come se la caveranno i 12 protagonisti, i fan di Temptation Island sono concentrati su dei Gossip che stanno circolando in rete. Da qualche giorno, infatti, si rincorrono le voci su una possibile squalifica nei confronti di una delle coppie del cast. Pare, infatti, che uno dei fidanzati abbia violato il regolamento oltrepassando la barriera che divide il villaggio delle donne da quello degli uomini. Preso da un'incontrollabile gelosia, uno dei ragazzi si sarebbe auto eliminato dal programma pur di riabbracciare la sua dolce metà.

I 'maschietti' dell'edizione 2021 del format prodotto da Maria De Filippi, comunque, starebbero regalando parecchi colpi di scena sull'isola che li sta ospitando da inizio giugno: un fidanzato in particolare, ad esempio, avrebbe catturato l'attenzione degli addetti ai lavori con comportamenti sopra le righe.

Per il momento, però, non si conoscono ancora i nomi dei protagonisti del cast che si stanno facendo notare di più rispetto agli altri con reazioni esagerate ai video che arrivano dal villaggio adiacente e flirt alla luce del sole con le tentatrici con le quali convivono.