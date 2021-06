Temptation Island 2021 torna in onda su Canale 5 con la nuova attesissima edizione. Il Reality Show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia debutterà questo mercoledì 30 giugno con la prima puntata, ma questa non sarà la programmazione ufficiale. A partire dalla seconda puntata, infatti, cambierà il giorno di messa in onda della trasmissione che passerà di nuovo al lunedì sera, giorno storico in cui sono sempre andate in onda tutte le precedenti edizioni del reality show Mediaset.

Dalla seconda puntata, cambio programmazione per Temptation Island in tv

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Temptation Island rivelano che, dopo il debutto di mercoledì sera, la seconda puntata del reality show condotto da Bisciglia sarà trasmessa di lunedì. L'appuntamento con il reality show delle tentazioni è previsto per lunedì 5 luglio e questa sarà la nuova collocazione per le restanti puntate di messa in onda della nuova edizione. Con il passaggio al lunedì sera, Temptation Island 'ruberà' la serata a Mr Wrong - Lezioni d'amore, la serie televisiva turca con protagonista Can Yaman che traslocherà ufficialmente al martedì sera.

Le prime anticipazioni su Temptation Island

In attesa di scoprire cosa succederà all'interno del villaggio delle tentazioni e quali saranno le novità per le varie coppie protagoniste di questa edizione, l'autrice Raffaella Mennoia ha ammesso che sono già terminate le registrazioni di questa edizione. Le coppie di Temptation Island 2021 si sono messe in gioco, per circa 21 giorni, all'interno del villaggio delle tentazioni, per provare a capire se quello che provavano l'uno nei confronti dell'altro fosse davvero vero amore oppure no.

A tal proposito, l'autrice ha ammesso di essere soddisfatta del percorso fatto da alcune coppie in queste settimane, meno per quello di altre. Di sicuro, però, i colpi di scena non dovrebbero tardare ad arrivare nel corso delle nuove puntate previste del reality show in onda su Canale 5.

Si parla di squalifica per una delle coppie di Temptation

Si vocifera, infatti, che un fidanzato si sarebbe lasciato andare fin troppo alla gelosia, al punto da decidere di uscire dal villaggio in cui si trovava, per raggiungere la sua fidanzata, che si trovava dall'altra parte del villaggio di Temptation Island. Un gesto che, nel momento in cui viene compiuto, comporta la squalifica immediata dal programma (come era già successo qualche volta in passato). Non si esclude, quindi, che la 'delusione' dell'autrice possa avere a che fare proprio con questo episodio che il pubblico dovrebbe vedere nel corso delle nuove puntate del reality.