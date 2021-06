Secondo le anticipazioni di Love is in the air, nelle puntate in onda dal 5 al 9 luglio Serkan ed Eda trascorreranno la notte nello stesso letto. I due, inoltre, saranno costretti a dire di essere in procinto di sposarsi a causa di Selin e Ferit. Bolat, dal suo canto, regalerà un terrario a Yildiz per farsi perdonare.

Trama al 9/07: Serkan rivela la verità a Engin su Kaan: ha rubato lui il disegno

Stando alle anticipazioni, nelle prossime puntate Serkan rivela a Engin che ad aver rubato il disegno del lampadario è stato Kaan. Per cercare di riottenere la fiducia di Eda, Bolat tenterà di riprendere il progetto del green hotel, in quanto è stata proprio un'idea della giovane.

Durante una passeggiata con il suo amico Engin, Serkan si troverà ad acquistare un vestito a fiori per Yildiz. L'uomo deciderà di recarsi a casa della giovane, ma verrà mandato via dalle sue amiche. Serkan riuscirà a convincere Melek a farsi rivelare dove si trova la sua finta fidanzata e, a quel punto, la ammanetterà e la condurrà in montagna.

Spoiler al 9 luglio: Serkan e Eda dormono insieme

Durante il loro soggiorno nella casa di Serkan, la giovane sarà delusa da Bolat e deciderà di lasciare lo chalet. Le strade, però, saranno chiuse a causa di un forte temporale e questo porterà i due a trascorrere la notte insieme ancora una volta. I due, inoltre, si troveranno a condividere anche lo stesso letto.

Le amiche di Eda e sua zia saranno molto preoccupate nel non vederla rientrare. Il giorno seguente, infatti, le donne faranno una videochiamata ad Yildiz, la quale inquadrerà erroneamente anche Serkan. A quel punto, le amiche di Eda inizieranno a pressarla sulle presunte nozze, in seguito alla notte trascorsa con Bolat.

Anticipazioni al 9/07: Selin e Ferit vogliono partire per una fuga romantica in Italia

Serkan, nel frattempo, proverà a mostrare il suo sostegno a sua madre in seguito alla morte del figlio. L'uomo ed Eda, intanto, vivranno il loro ultimo giorno di fidanzamento e, anche in quell'occasione, Bolat non riuscirà a chiederle scusa.

Successivamente, però, Serkan riuscirà a manifestare il suo dispiacere regalando un terrario alla giovane, la quale lo perdona. Selin e Ferit, intanto, saranno in procinto di sposarsi il prima possibile per evitare un intervento di Bolat. Serkan ed Eda, dal loro canto, tenteranno di convincere l'ex fidanzata dell'uomo a firmare un accordo prematrimoniale. La donna, a quel punto, si insospettirà e chiederà spiegazioni a riguardo. Per salvaguardarsi, Eda e Serkan ammetteranno di essere anche loro in procinto di sposarsi. I due, intanto, faranno di tutto per convincere Selin e Ferit a non recarsi in Italia per la loro fuga romantica.