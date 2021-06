L'attesa sta per finire, domani sera, mercoledì 30 giugno, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. A condurre anche quest'anno, Filippo Bisciglia. Sei sono le coppie che hanno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti. L'autrice Raffaella Mennoia nei giorni scorsi ha annunciato che le riprese sono terminate. La donna ha rivelato anche alcuni particolari alquanto inediti di questa nuova edizione e ha anticipato che quella che sta per andare in onda sarà un'edizione molto particolare.

Temptation Island è pronto a ripartire su Canale 5

Terminate le riprese di Temptation Island, l'autrice Raffaella Mennoia ha lasciato la Sardegna e ha fatto ritorno nella sua casa insieme al suo inseparabile cagnolino Saki. La donna ha scritto un messaggio sui social, in cui ha dichiarato che i telespettatori devono prepararsi perché sarà un'edizione particolare dove nulla è più vero di ciò che sembra. Queste le sue parole: "Se dovessi fare una riflessione rispetto a quest’edizione direi parecchie cose. Direi che nulla è come sembra". Raffaella attraverso delle stories pubblicate su Instagram ha dichiarato che il programma è stato consegnato ed è molto contenta del cast e di come sono andate determinate situazioni.

Raffaella Mennoia parla di Temptation Island a riprese finite

Raffaella Mennoia ha anticipato che come sempre non tutto è andato per il verso giusto, ma in determinate situazioni l'unica soluzione è stare insieme, in altre è dirsi addio. L'autrice ha detto che a volte l'amore fa dei giri incredibili per poi ritornare. Infine, ha concluso il messaggio dichiarando: "Ho detto tutto e come al solito ho detto niente, ma anche questa è un’arte…".

Anche il conduttore Filippo Bisciglia ha detto i suoi pensieri dopo la fine delle riprese. Innanzitutto ha parlato della paura provata a causa del maltempo che si è abbattuto in Sardegna. Alcuni giorni fa infatti, Raffaella Mennoia aveva parlato della violenta tromba d'aria che li aveva costretti ad aggrapparsi agli alberi per non volare via.

Filippo Bisciglia poi ha detto che farà sicuramente discutere la coppia formata da Valentina e Tommaso. Lui ha vent'anni in meno di lei. La differenza di età non è mai stata un problema, ma un divario anagrafico così ampio non si è mai visto a Temptation Island. Le altre coppie in gioco sono: Jessica e Alessandro, Claudia e Ste, Floriana e Federico, Manuela e Stefano, Natascia e Alessio. Tra i tentatori, un ex volto di Uomini e Donne, Davide Basolo. Chi segue il programma lo ricorderà nelle vesti de l'alchimista, corteggiatore misterioso dell'ex tronista Giovanna Abate.