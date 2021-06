Un posto al sole continua a tenere con il fiato sospeso gli affezionati fan della soap di Rai 3 e secondo le nuove anticipazioni della settimana dal 5 al 9 luglio, Filippo sarà al centro delle scene. Il figlio di Roberto si sottoporrà all'operazione alla testa e sarà colpito da una grave amnesia che nella sua memoria cancellerà gli ultimi dieci anni di vita. Nel frattempo, Patrizio proseguirà la sua storia con Clara e successivamente parlerà con Rossella, mentre Silvia inizierà a rimpiangere la sua decisione di lasciare Giancarlo. Infine, Giulia riconoscerà che il suo ex marito è davvero un bravo nonno con Jimmy.

L'operazione di Filippo avrà una grave conseguenza: spoiler fino al 9 luglio

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 5 al 9 luglio raccontano che Filippo sarà protagonista e le sue condizioni di salute faranno preoccupare tutti. Per il figlio di Roberto arriverà il momento dell'operazione, ma sebbene l'intervento sarà tecnicamente riuscito, subirà una grave conseguenza. Il padre di Irene, infatti, al suo risveglio non ricorderà nulla dei suoi ultimi dieci anni e quindi non riconoscerà nemmeno sua figlia e Serena che sarà disperata. Sartori inizierà a capire cosa gli è accaduto, mentre sua moglie soffrirà terribilmente per non potergli stare vicino e cercherà di spiegare alla bambina perché non può rivedere suo padre.

Roberto Ferri, intanto, sarà molto grato a Marina per essergli stata accanto in un momento così difficile della sua vita.

Alberto e Patrizio hanno un altro scontro: spoiler Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana dal 5 al 9 luglio rivelano che Patrizio e Clara proseguiranno la loro storia d'amore, anche se il giovane chef avrà l'ennesimo scontro con Alberto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La storia dei due ragazzi non creerà problemi soltanto a Palladini, ma anche a Rossella, che tornata a Napoli dovrà affrontare la realtà. Per la figlia di Silvia ci sarà un confidente speciale che ascolterà le sue sensazioni nel vedere il suo ex fidanzato in compagnia della nuova ragazza. Per Patrizio e Rossella, più tardi, arriverà anche un momento di confronto in cui i due ex proveranno a ricucire un rapporto di amicizia dopo la fine del loro amore.

Nel frattempo, Silvia inizierà a subire le conseguenze della sua scelta di lasciare Giancarlo: la donna proverà una profonda nostalgia nei confronti dell'uomo e si domanderà se abbia preso la giusta decisione. Infine, Jimmy avrà dei problemi al campo scuola e deciderà di iscriversi a un corso di danza estivo pur di stare lontano da Brenda Esposito. Renato appoggerà il bambino, pur avendo forti dubbi in merito e Giulia si renderà conto di quanto il suo ex marito sia prezioso come nonno.