A meno di una settimana dal debutto, cominciano a trapelare indiscrezioni sull'edizione 2021 di Temptation Island. Alcuni blog, infatti, in queste ore stanno riportando rumor che arriverebbero direttamente dalla Sardegna, dove da inizio giugno sono in corso le riprese del reality-show. Stando a quello che si vocifera in rete, una coppia avrebbe lasciato il format dopo aver infranto il regolamento, mentre uno dei fidanzati si starebbe facendo notare nel villaggio con comportamenti sopra le righe.

Gossip sulla nuova edizione di Temptation Island

Tra pochi giorni inizierà una nuova edizione di Temptation Island.

Dopo aver conosciuto le sei coppie e i 25 single del cast, i fan ora sono alle prese con i primi rumor che arrivano dall'isola dove sono ancora in corso le registrazioni delle puntate. In rete, infatti, dal 24 giugno scorso impazzano alcune interessanti indiscrezioni su quello che starebbe accadendo in Sardegna, e più precisamente all'interno del resort che ospita tutti i protagonisti ma anche gli addetti ai lavori.

Stando ad un Gossip che non ha ancora trovato conferme ufficiali, due fidanzati avrebbero lasciato in anticipo il programma dopo aver violato le regole. Sul web, infatti, da qualche ora si legge: "Una coppia avrebbe giù abbandonato il villaggio perché un fidanzato, in preda alla gelosia, avrebbe scavalcato le barriere di separazione per ricongiungersi alla compagna".

Uomini protagonisti

Chi ha riportato questa indiscrezione precisa che ancora non è trapelata l'identità dei piccioncini che avrebbero lasciato il reality Mediaset pochi giorni dopo l'inizio delle riprese, un po' come è accaduto con Ciro Petrone e la compagna in una recente edizione Vip dello stesso format. Un fidanzato geloso si sarebbe reso protagonista di un fuga in spiaggia per oltrepassare il confine che divide i due villaggi, un altro si starebbe facendo notare per altri motivi.

Sempre in rete, infatti, dal 24 giugno si legge: "È dell'ultima ora la notizia che un fidanzato sta facendo il degrado. Al momento non si sa se è uscito di testa e abbia messo a soqquadro il villaggio oppure se stia frequentando allegramente le corteggiatrici". Insomma, gli uomini del cast di Temptation Island si starebbero facendo notare più delle loro dolci metà: per ora, infatti, sono circolati esclusivamente gossip sui "maschietti" che hanno deciso di mettersi alla prova nel programma di Canale 5.

Conto alla rovescia per il debutto di Temptation Island

Per scoprire se tutte queste indiscrezioni sono fondate, si dovrà guardare la nuova edizione di Temptation Island, quella che esordirà sul piccolo schermo mercoledì 30 giugno. Tra meno di una settimana, dunque, i telespettatori potranno assistere all'arrivo delle sei coppie in Sardegna e ai primi approcci tra i fidanzati e i single nei rispettivi villaggi.

Non è da escludere, però, che un colpo di scena venga proposto già nella serata di debutto: la presunta fuga in spiaggia di un protagonista, oppure il comportamento sopra le righe di un altro, potrebbero essere centrali nell'appuntamento col quale il reality tornerà in onda dopo un anno.

A guidare il racconto nel viaggio nei sentimenti dei dodici fidanzati sarà ancora Filippo Bisciglia. Per quanto riguarda la programmazione del format prodotto da Maria De Filippi, già a partire dalla seconda puntata dovrebbe esserci un cambiamento: dal mercoledì sera, infatti, Temptation dovrebbe subito traslocare nella prima serata del lunedì fino alla sua conclusione nei primi giorni di agosto.