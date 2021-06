Davide Lorusso è stato intervistato nei giorni scorsi da Uomini e donne Magazine e ha parlato della fine della sua storia d'amore con Jessica Antonini.

L'ex tronista di U&D aveva scelto il ventottenne di Como il 2 ottobre 2020, dichiarando spesso di aver avuto un colpo di fulmine. A oggi, però, la relazione tra Davide e Jessica sembra essersi conclusa bruscamente e il barman lombardo ha voluto confessare la propria versione dei fatti. A tal proposito, Davide ha confessato di non stare ancora bene, dopo la sua rottura con Jessica e di non essere sereno.

Davide Lorusso: 'Mi dispiace che sia finita la storia con Jessica'

Davide Lorusso, intervistato dal Magazine di Uomini e Donne, ha parlato della sua rottura con Jessica Antonini e ha rivelato: "Sto cercando di buttarmi sul lavoro (...) Non sono sereno e non sto bene, mi dispiace che sia finita la storia con Jessica". Il ventottenne ha dichiarato che non era sua intenzione lasciare Jessica e che la sua era soltanto una "pausa di riflessione", poi ha confessato: "Avevo parlato a Jessica dei miei dubbi (...) Non mi sentivo più bene, avevo delle perplessità e avevo bisogno di tempo per ragionare". Inoltre ha aggiunto: "Non volevo abbandonarla".

Uomini e Donne, Davide: 'Mi sento in colpa per quello che è accaduto'

Davide Lorusso, sempre durante l'intervista, ha confessato che non avrebbe mai voluto lasciare Jessica, ma che poi la situazione è precipitata: "Mi sento il colpa per quello che è accaduto dopo, Jessica ha subito una grave perdita e io non ci sono stato". Poi ha aggiunto: "Dopo esserci lasciati sono stato impegnato con il lavoro e non ci siamo sentiti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Poi Jessica ha chiamato mia madre e quando l'ho richiamata non mi ha risposto e ha bloccato il mio numero".

Parlando dei dubbi che Davide nutriva nei confronti del rapporto con Jessica, il ventottenne ha dichiarato: "Litigavamo spesso e facevo fatica ad accettare alcuni lati del suo carattere".

Lorusso ha poi dichiarato che le discussioni con Jessica non erano quasi mai basate da situazioni serie e a tal riguardo ha confessato: "Discutevamo per delle sciocchezze, ma ci scontravamo duramente".

Poi ha aggiunto: "Io tenevo tutto per me e poi esplodevo, mentre lei sfogava ogni sensazione, anche eccessivamente".

Lorusso: 'Penso che Jessica sia accecata dalla rabbia'

Davide Lorusso durante l'intervista ha dichiarato di non aver mai preso in giro Jessica Antonini, durante la loro relazione e di non averla mai tradita e poi ha confessato: "L'ho trattata sempre bene e non capisco perché lei non riesca a conservare il bello che c'è stato tra noi. Penso che Jessica sia accecata dalla rabbia".

Riguardo le dichiarazioni rilasciate da Antonini in un'altra intervista, Davide ha dichiarato: "Mi ha ferito il fatto che abbia tirato in ballo suo figlio. Voglio davvero bene a quel bambino e non capisco come possa metterlo in dubbio.

Non so a cosa si riferisca Jessica, quando dice che gli ho fatto delle promesse". Poi ha concluso: "Se questa storia è finita vuol dire che ho sbagliato anch'io. Non riesco ad odiarla".