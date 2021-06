Giorgio Manetti, nonostante abbia abbandonato da anni Uomini e donne, non disdegna di dire la sua sulla sua ex Gemma Galgani, ancora nel programma di Maria De Filippi a distanza di 11 anni dalla sua prima apparizione. L'ex cavaliere non è molto tenero nei confronti della dama torinese, accusata di essere interessata più ai riflettori che alla ricerca dell'amore. A differenza di Gemma infatti, Giorgio non si ritiene un divo, dichiarando di preferire il mondo reale. Sulla possibilità che la dama possa corteggiare una donna, Giorgio sembra avere le idee chiare: 'Perderebbe credibilità'

Gemma corteggerà una donna a U&D? Giorgio: 'Perderebbe credibilità'

Sono passati diversi anni da quando Giorgio Manetti e Gemma Galgani formavano una coppia a Uomini e donne.

Dopo la burrascosa separazione tra i due non scorre buon sangue, tanto che l'ex cavaliere fiorentino non ha mai perso l'occasione in questi anni, per lanciare frecciatine all'indirizzo della sua ex. In una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv, Manetti è tornato a parlare della dama torinese, riguardo alla possibilità che la donna torni nuovamente a settembre all'interno del programma alla ricerca dell'amore. A tal proposito, Giorgio, facendo riferimento al fatto che Gemma potrebbe volgere lo sguardo verso una donna anziché un uomo ha dichiarato: "Perderebbe credibilità se in autunno si rivolgerà al pubblico femminile".

Stoccata di Giorgio a Gemma: 'A differenza sua io preferisco il mondo reale'

Giorgio dunque, non risparmia l'ennesima stoccata alla ex Gemma Galgani e ribadisce che la donna per più di dieci anni, ha cercato a Uomini e donne solo l'amore di un uomo. Non sarebbe quindi coerente l'eventuale decisione di corteggiare una donna. D'altronde Manetti non ha mai fatto mistero di ritenere Gemma più interessata ai riflettori che alla ricerca del vero amore: "A differenza di Gemma io preferisco il mondo reale" ha infatti dichiarato l'ex cavaliere a Nuovo Tv, aggiungendo: "Non sono un divo".

Manetti su Gemma: 'Personaggi come lei usano la tv per illudere'

A differenza della sua ex, l'uomo da quando ha lasciato il programma di Maria De Filippi, non ha più rimesso piede nello studio e si è dato da fare nel mondo del cinema e della moda. Dopo la sua esperienza a Uomini e donne, Giorgio ha trovato anche l'amore con Caterina, con la quale convive sulle colline fiorentine.

Proseguendo nella disanima di quanto dichiarato recentemente da Manetti sulla sua ex Gemma Galgani, l'uomo ha detto che personaggi come la dama torinese, usano la televisione per illudere e raccontare cose che non esistono. Parole forti quelle dell'ex cavaliere, il quale ha aggiunto che spetta poi ai telespettatori saper distinguere tra realtà e fantasia.