Samantha Curcio, ex tronista di Uomini e donne, ha parlato in queste ore della sua esperienza nel programma con i suoi fan attraverso Instagram. In particolare, si è soffermata sul rapporto con Maria De Filippi, della quale ha grande stima, definendola come una mamma, una persona umile, gentile e tranquilla anche a telecamere spente. Riguardo invece al momento della scelta, Samantha ha svelato come sia stato difficile per lei, tanto da ammettere di essere stata sul punto di chiamare un medico.

Samantha svela come è Maria dietro le quinte: 'Tranquilla, gentile, umile'

Uomini e donne è in vacanza ma, nonostante ciò, alcuni ex protagonisti sono tornati a parlare del loro percorso nel programma di Maria De Filippi. Ultima in ordine di tempo, l'ex tronista Samantha Curcio che, come noto, poche settimane fa, ha scelto di uscire dalla trasmissione con Alesso Ceniccola. Su Instagram, la ragazza ha risposto alle domande dei fan, in particolare a quelle che chiedevano come fosse Maria De Filippi dietro le quinte. La risposta di Samantha non si è fatta attendere e ne è emerso un ritratto di Maria molto materno. L'ex tronista ha speso parole di grande stima e affetto per la moglie di Costanzo, che ha definito come una persona tranquilla, gentile e umile anche a telecamere spente.

Curcio su Maria De Filippi: 'Come una mamma'

"È come una mamma", ha proseguito Samantha rispondendo alle domande dei fan su Maria De Filippi, raccontando tra le altre cose anche il loro primo incontro, prima di essere scelta come tronista. Samantha ricorda come la conduttrice l'abbia messa a suo agio, sfoderando allegria e umorismo.

Una volta iniziato il suo percorso a Uomini e donne, Maria non ha perso occasione per tranquillizzarla ogni volta che si incontravano nei corridoi. Dopo molti momenti di sconforto, ora Samantha sta vivendo la sua favola con Alessio e ai fan ha confessato alcune delle sensazioni avute il giorno della scelta.

U&D, Samatha svela: 'Prima della scelta stavo per chiamare il medico'

Nel dettaglio, l'ex tronista ha svelato alcune curiosità sul giorno fatidico della scelta dichiarando: "Prima della scelta stavo per far chiamare il medico"; aggiungendo poi: "Non mi sentivo bene". Tutto fortunatamente è andato bene e la 30enne ha voluto anche chiarire il motivo per cui ha scelto di dire a Bohdan che non sarebbe uscita con lui tenendo in studio anche Alessio. In molti avevano giudicato questa scelta troppo dura, ma Samantha non sembra essere dello stesso avviso, tanto da ritenere che in qualche modo lei abbia voluto restituirgli l'aggressività che Bohdan le aveva riservato nell'ultima parte del percorso a Uomini e donne.

In molti le hanno chiesto notizie circa la relazione mai sbocciata con il cavaliere Gero Natale. A tal riguardo, l'ex tronista di U&D si è limitata a dire: "Se le cose sono andate così è perché dovevano andare così".