La stagione 2020/2021 di U&D si è conclusa da poco, ma si parla ancora di quello che è successo tra alcuni storici protagonisti nelle ultime puntate. Roberta, ad esempio, ha rilasciato una nuova intervista al magazine della trasmissione ed ha svelato di aver avuto un faccia a faccia con Ida. Per quanto riguarda la rottura con Riccardo, la dama del Trono Over ha fatto sapere che non c'è nessuna novità e che lui non le risponderebbe ai messaggi.

L'incontro casuale tra le due dame di U&D

Per mesi sono state 'rivali' in amore, ma ultimamente Ida e Roberta pare abbiano capito di essere più affini di quello che credevano.

Il numero della rivista di U&D che è uscito il 4 giugno, informa i curiosi di un incontro casuale che c'è stato tra le due ex di Riccardo pochi giorni fa. È stata Di Padua a rendere pubblici i dettagli dell'inaspettato faccia a faccia che ha avuto con Platano in aeroporto.

"Andando in Sardegna, l'ho incontrata a Roma. È stata lei a notarmi e ci siamo fermate a fare quattro chiacchiere", ha raccontato la dama del Trono Over nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando in queste ore. In merito a quello che lei e la bresciana si sono dette, la protagonista del dating-show ha svelato: "Abbiamo avuto un bellissimo confronto, ho sentito empatia. Siamo state sincere, anche se all'inizio non ci eravamo simpatiche perché interessate allo stesso uomo".

I rapporti con Riccardo dopo l'addio a U&D

Roberta ha fatto sapere che il confronto con Ida è stato incentrato soprattutto sul passato con Riccardo, una storia che entrambe hanno vissuto con le medesime problematiche. "Mi ha lasciato una sensazione di serenità, è stata gentile e mi ha fatto capire che io e lui eravamo incompatibili", ha aggiunto la dama di U&D.

Quando le è stato chiesto se tra lei e Guarnieri c'è stato un qualche tipo di avvicinamento dopo la fine del programma, Di Padua ha risposto che sarebbe lui a rifiutare uno scambio di messaggi o telefonate. "Gli ho scritto due messaggi, ma non ho ricevuto nessuna risposta", ha raccontato la romana che sarebbe in contatto con l'ex fidanzato tramite l'amica Valentina Autiero.

Pare che Riccardo chiami l'ex volto del Trono Over per sapere come mai Roberta lo contatta ancora nonostante si siano lasciati definitivamente.

Dubbi sul futuro di Roberta nel cast di U&D

Gli unici gesti che Riccardo avrebbe fatto dopo la sua ultima apparizione negli studi di U&D, sarebbero un paio di telefonate a Roberta per chiedergli spiegazioni su un'intervista che ha rilasciato al magazine del programma. La dama, però, fa sapere di non aver risposto a quelle chiamate proprio perché consapevole del contenuto del messaggio che l'ex fidanzato voleva farle arrivare, un contenuto lontano da un tentativo di riavvicinamento o di pace.

"Se c'avesse tenuto, avrebbe provato a contattarmi. Ognuno per la sua strada", ha detto Di Padua in merito ad un possibile ritorno di fiamma con il cavaliere del Trono Over.

Il giornalista che l'ha incontrata di recente, però, non ha domandato alla dama romana se a settembre figurerà ancora nel cast del dating-show che le ha dato fama e popolarità negli ultimi anni. Dopo aver chiuso con Riccardo, infatti, Roberta non si è mai tirata indietro rispetto all'eventualità di rientrare nel programma per cercare un altro amore, cosa che il pugliese ha fatto un paio di volte anche dopo che a chiedergli di restare è stata Maria De Filippi. Per scoprire come sarà composto il parterre di Uomini e donne nella prossima stagione televisiva, si dovrà aspettare ancora qualche mese. Le nuove puntate, infatti, non saranno registrate prime della fine di agosto.