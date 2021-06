Continua con successo la messa in onda di Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che di recente ha visto aumentare gli ascolti. Stando ai dati auditel, le puntate trasmesse nell'ultimo periodo hanno superato il 7% di share, avvicinandosi anche all'8%. In attesa di scoprire quali trame gli autori riserveranno al pubblico nei prossimi appuntamenti, bisogna segnalare un cambio di programmazione della soap il 10 e l'11 giugno. Nello specifico, la puntata di giovedì 10 non andrà in onda per lasciare lo spazio ad un evento sportivo, il Golden Gala Pietro Mennea, e verrà recuperata il giorno dopo, venerdì 11, a partire dalle 20:20.

Salta la puntata di giovedì 10 giugno: Un posto al sole raddoppia venerdì 11

In quest'ultima stagione televisiva, non di rado, l'appuntamento giornaliero con Un posto al sole è stato rimandato per far spazio all'informazione politica. Stavolta, però, ci sarà un cambio di programmazione dovuto a motivi legati ad un importante evento sportivo. Giovedì 10 giugno, infatti, dalle 20:00 alle 22:00 andrà in onda su Rai 3 il Golden Gala Pietro Mennea di atletica leggera, in diretta dall’Asics Firenze Marathon Stadium. Dunque, inevitabilmente, salterà l'appuntamento con la soap in onda di solito alle 20:45. I fan della fiction non dovranno attendere molto per recuperare la puntata. Infatti, venerdì 11 giugno i telespettatori assisteranno ad un doppio appuntamento in onda a partire dalle 20:20.

Per il pubblico della soap sarà anche una puntata cruciale che vedrà, tra l'altro, il tentativo di Pietro Abbate (Simon Grechi) di manipolare Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti).

Anticipazioni Un posto al sole 7-11 giugno: Roberto scopre il doppio gioco di Lara

Le anticipazioni di Un posto al sole in onda dal 7 all'11 giugno rivelano che Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), dopo aver seguito i movimenti di Lara (Chiara Conti), dovrà decidere come comportarsi, per capire le reali intenzioni della donna.

Nel frattempo, Marina (Nina Soldano) cercherà di mettere all'angolo Pietro che subirà anche i ricatti di Biagio. Questa situazione lo metterà in difficoltà, al punto tale da costringerlo a sottostare alle decisioni di Menkov. Intanto, continueranno i problemi per Alberto (Maurizio Aiello) quando si farà più forte il legame tra Clara (Imma Pirone) e Patrizio (Lorenzo Sarcinelli).

Nel frattempo, mentre Fabrizio raggiungerà Marina a Napoli, Lara spingerà Abbate a tentare di manipolare l'uomo a suo vantaggio. Le anticipazioni delle puntate dal 7 all'11 giugno rivelano inoltre che Giancarlo cercherà di avvicinarsi a Silvia (Luisa Amatucci), mentre Michele (Alberto Rossi) subirà le pressioni della sua difficile situazione lavorativa.