Sono iniziate da poco le riprese de Il Paradiso delle Signore 6, mentre attualmente su Rai 1 stanno andando in onda le repliche della terza stagione. La conclusione della quinta trasmessa il 28 maggio ha lasciato molte questioni in sospeso che verranno riprese nelle nuove puntate in partenza a settembre. Il 31 maggio gran parte del cast artistico è tornato sul set per iniziare le riprese e, tra le conferme emerse dalle stories Instagram degli interpreti della soap, una riguarda le Veneri. È stata infatti confermata la presenza di Irene Cipriani, Stefania Colombo, Dora Vianello, Paola Cecchi e della capocommessa Gloria Moreau.

Spoiler dal set de Il Paradiso delle signore 6: confermate quattro Veneri

Le trame della sesta stagione de Il Paradiso delle signore restano ancora top secret, ma di tanto in tanto gli attori rilasciano qualche piccolo spoiler attraverso immagini e video pubblicati sui social. Il 31 maggio è stata una data importante per il cast che è tornato agli studi Videa per iniziare le riprese delle prossime puntate. È stata l'occasione per alcuni interpreti di mostrare ai fan della soap qualche dettaglio inedito. In particolare, nelle storie Instagram dell'attrice Elisa Cheli (il volto della commessa Galletti - Cecchi) è stata mostrata una piccola parte del copione in cui appaiono i nomi di quattro Veneri del Paradiso.

La foto conferma la presenza di Irene Cipriani (Francesca Del Fa), Stefania Colombo (Grace Ambrose), Dora Vianello (Mariavittoria Cozzella) e Paola Cecchi. Si tratta di una scena girata nello spogliatoio del Paradiso in cui è presente anche la capocommessa Gloria Moreau (Lara Komar).

Pietro Masotti ed Emanuel Caserio sul set de Il Paradiso delle signore 6: riprese iniziate

In attesa che si conosca qualche anticipazione sulle vicende de Il Paradiso delle signore 6, il pubblico può dare una "sbirciatina" al set grazie ai post pubblicati dagli attori del cast sui loro profili social. Tra questi, ad esempio, nelle sue storie Instagram Emanuel Caserio ha ripreso il reparto sartoria in cui vengono confezionate le divise delle commesse del grande magazzino per confermare l'inizio della lavorazione.

L'interprete di Salvatore Amato sarà presente anche nella sesta stagione insieme al collega Pietro Masotti che tornerà a vestire i panni di Marcello Barbieri. Entrambi riapriranno torneranno a lavorare alla caffetteria, come emerge da un video pubblicato da Masotti in cui indossa nuovamente la sua "divisa" da barista.

Confermata Gloria Moreau ne Il Paradiso delle signore 6: potrebbe esserci una svolta con l'arrivo del padre di Stefania

Mentre per alcuni personaggi de Il Paradiso delle signore ci sarà, almeno inizialmente, un ritorno alla routine quotidiana, per altri potrebbero verificarsi degli sviluppi significativi. Per Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), ad esempio, si vocifera possano esserci delle evoluzioni nel suo percorso lavorativo.

Potrebbero avvenire delle svolte anche nella vicenda che ha come protagoniste Gloria Moreau e Stefania Colombo. Quest'ultima ignora che la capocommessa sia sua madre e nella sesta stagione potrebbe venirne a conoscenza, grazie anche all'arrivo a Milano del padre della ragazza. Nelle ultime puntate, infatti, la Venere ha parlato della decisione del genitore di andare a trovarla. Dunque, l'uomo dovrebbe apparire nelle puntate in onda da settembre.