Brutte notizie per i fan di Un posto al sole, che attendevano con ansia di rivedere il personaggio di Viola Bruni. Ilenia Lazzarin, che da poco è stata vittima di uno spiacevole incidente, ha infatti rivelato che non tornerà nella soap opera partenopea. Non è lei quindi il misterioso personaggio femminile che, a breve, dovrebbe rientrare ad Upas. L'attrice ha dissipato qualsiasi dubbio al riguardo, rispondendo in modo netto ad una domanda molto precisa di una fan. L'attrice ha poi confermato che tale scelta non dipende da lei, lasciando comunque aperta una piccola speranza per il futuro.

Un posto al sole: Viola non tornerà

Quello di Ilenia Lazzarin (Viola Bruni) è un caso molto particolare. L'attrice, così come i suoi colleghi Lucio Allocca (Otello Testa) e Samanta Piccinetti (Arianna Landi), risulta presente nel cast fisso di Un posto al sole, eppure è assente ormai da diversi mesi. L'artista aveva già dichiarato, recentemente, che sarebbe tornata di corsa dinanzi ad una chiamata della produzione ma, almeno ad oggi, tutto ciò non è avvenuto. Le ultime apparizioni di Viola risalgono all'estate del 2020, quando il suo personaggio fu coinvolto nella storyline del matrimonio fallito tra Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini). Dopo avere avuto il suo lieto fine con Eugenio (Paolo Romano), Viola poi sparì, salvo una fugace apparizione in videochiamata nelle puntate natalizie.

Ora, a distanza di un anno, pare che non sia previsto nessun progetto per entrambi i personaggi, nonostante il trasferimento a Napoli del magistrato Nicotera avesse lasciato ben sperare i fan.

Ilenia Lazzarin: 'Non dipende da me sicuramente'

L'attrice è molto attiva sul suo profilo Instagram dove, oltre a postare momenti della sua vita quotidiana assieme al piccolo Raoul, ama interagire con in fan rispondendo alle loro domande.

Una delle questioni che le viene posta più spesso riguarda ovviamente il suo rientro ad Un posto al sole. L'attrice, dinanzi alla domanda su un suo possibile rientro nella soap, ha così risposto: "Questo me lo avete scritto in molti, ma no, adesso no, non dipende da me sicuramente, ma non è previsto un mio rientro". L'attrice però aggiunto: "Non è previsto per ora, ma vi farò sapere".

Lazzarin quindi ha sottolineato che tale scelta non dipende da lei, di essere pronta dinanzi ad una eventuale chiamata della produzione e che, qualora dovesse avvenire, avviserebbe subito i fan. Ilenia ha poi parlato anche del suo collega Paolo Romano, che nella soap interpreta suo marito Eugenio. Ilenia ha rivelato di avere uno splendido rapporto con l'attore che risulta essere un suo grande amico e che sente con frequenza.