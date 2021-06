Cambia la programmazione di Una vita, la soap opera spagnola che proseguirà la sua messa in onda su Canale 5 per tutta la stagione estiva. Le novità, però, non mancheranno per tutti i numerosi fan che si sono appassionati nel corso di questi anni alle vicende dei vari protagonisti di Acacias 38. In particolar modo, quella che subirà degli stravolgimenti sarà la programmazione del weekend della soap: al sabato, ad esempio, è previsto un cambio orario su Canale 5 e il ritorno in prime time ma su Rete 4.

Le novità della programmazione di Una Vita per il mese di giugno 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni legate al palinsesto di Una Vita, rivelano che per tutto il mese di giugno la soap è confermata da lunedì al venerdì, nella fascia oraria che va dalle 14:10 alle 14:45 circa, in prima visione assoluta su Canale 5.

Per quanto riguarda, invece, la programmazione del weekend della soap iberica, a partire da questo sabato 5 giugno, Una Vita non verrà più trasmessa alle 14:15, così come è accaduto fino alla scorsa settimana.

La soap muterà l'orario di inizio, dato che in casa Mediaset hanno scelto di mandare in onda le repliche della fiction Elisa Di Rivombrosa con protagonisti Vittoria Puccini ed Alessandro Preziosi.

Al sabato pomeriggio cambia la programmazione di Una Vita su Canale 5

Le repliche della fiction andranno in onda ogni sabato pomeriggio alle 14:10 circa, subito dopo l'appuntamento con Beautiful e di conseguenza faranno slittare l'orario di inizio di Una Vita.

La soap con protagonista la perfida Genoveva Salmeron, al sabato pomeriggio partirà alle 15:00 e andrà avanti fino alle 16:10 circa, quando poi la linea passerà al talk show Verissimo - Le storie condotto da Silvia Toffanin.

Per quanto riguarda, invece, l'appuntamento della domenica pomeriggio di Una Vita, la messa in onda è prevista dalle 14:20 alle 15:55 circa, dopo la linea passerà alle repliche della fiction L'Isola Di Pietro con protagonista Gianni Morandi.

Il ritorno di Una Vita nel prime time di Rete 4

Ma le novità non sono finite qui, perché stando a quanto apprende Blasting News, è previsto anche il ritorno di Una Vita nel prime time di Rete 4.

Da sabato 12 giugno, infatti, gli episodi inediti della soap ambientata ad Acacias 38, torneranno in onda anche nella prestigiosa fascia serale di Rete 4.

La messa in onda è prevista per i mesi di giugno e luglio, nella fascia oraria che va dalle 21:25 alle 23:45 circa. Insomma un bel po' di appuntamenti per tutti i fan di Una Vita, che intanto in patria ha chiuso i battenti.

Nei mesi scorsi è andato in onda l'ultimo episodio di sempre della soap che, proprio come è già accaduto con Il Segreto, è stata cancellata dai palinsesti televisivi iberici.