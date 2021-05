Secondo le ultime anticipazioni della nuova Serie TV turca Love is in the air, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 31 maggio a venerdì 4 giugno su Canale 5, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, tra Eda e Serkan sarà subito guerra, perché l'uomo infrangerà il sogno della ragazza di studiare in Italia.

Poco dopo però i due stringeranno un patto, faranno finta di essere fidanzati per far ingelosire l'ex ragazza di Serkan. In cambio però la protagonista potrà realizzare il suo sogno. Inoltre, per rendere credibile la cosa, i due si baceranno durante un evento pubblico e ciò scatenerà le gelosie di Selin.

Tra Eda e Serkan sarà guerra aperta

Dunque, questa settimana andrà in onda questa nuova serie che avrà come protagonista Eda Yildiz, una giovane donna molto ambiziosa, il cui desiderio più grande sarà quello di diventare un architetto paesaggista. La giovane vorrà studiare e lavorare tanto per realizzare il suo sogno. Poi però, il ricco Serkan Bolat distruggerà tutti i sogni della ragazza, in quanto cancellerà i fondi per la borsa di studio che le avrebbe permesso di andare a studiare in Italia.

Eda allora vorrà vendicarsi dell'uomo e deciderà di danneggiargli la macchina. Poi, la ragazza si ammanetterà a lui per tutta la sera, ma finirà per fargli concludere un importante affare con un cliente.

I due giovani fingeranno di essere una coppia

Poco dopo, Eda sostituirà Melo come assistente di volo, ma si ritroverà Serkan tra i passeggeri. Poi quando il volo atterrerà i due prenderanno strade diverse. Da un lato l'uomo andrà alla festa della sua ex fidanzata Selin, mentre la ragazza si dirigerà verso la spiaggia. Durante la serata, Bolat dirà a Selin di essersi fidanzato e poi lascerà la festa per raggiungere la giovane protagonista, ma non si accorgerà di essere seguito dalla sua ex.

Quest'ultima infatti coglierà di sorpresa i due e Serkan ne approfitterà per presentare Eda come la sua nuova fidanzata. Quest'ultima resterà di stucco, ma deciderà di stare al gioco. Poi però la notizia del fidanzamento tra i due finirà su tutti i giornali.

Proprio per questo motivo, Eda e Serkan stipuleranno un patto: i due dovranno fingere per due mesi di essere una coppia, giusto il tempo che l'uomo riconquisti Selin, in cambio però Serkan dovrà fare in modo che il desiderio di Eda venga esaudito.

Serkan comprerà un anello di fidanzamento a Eda

Successivamente, Eda bacerà Serkan durante un evento pubblico e ciò scatenerà la gelosia di Selin, che farà ricerche sulla donna. In un secondo momento, la protagonista farà la conoscenza della famiglia del ricco uomo e incontrerà anche Aydan Bolat, la madre del giovane. Tra le due donne sarà subito guerra ed Eda alla fine rivelerà che il fidanzamento con suo figlio è una farsa. In questo modo, la ragazza tranquillizzerà la donna.

Infine, i due finti fidanzati andranno insieme a comprare un anello di fidanzamento. Eda però dirà a Serkan che appena il loro accordo terminerà restituirà l'anello. Nel frattempo, il protagonista incaricherà sua madre di organizzare una festa di fidanzamento in sole 24 ore.