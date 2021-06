Ha da subito appassionato il pubblico di Canale 5 Mr Wrong - Lezioni d'Amore, la nuova soap turca con Can Yaman protagonista. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 7 all'11 giugno svelano che si entrerà nel vivo della storia con numerosi colpi di scena. Ezgi Inal, sempre più giù per la fine della sua ultima relazione, si ubriacherà e cercherà conforto in Ozgur Atasoy. Quest'ultimo la accoglierà in casa sua e i due passeranno la notte insieme. La giovane, per ringraziare il suo vicino di casa, deciderà di andare con lui al matrimonio della sorella ma, successivamente, qualcosa non andrà per il verso giusto e la coppia si ritroverà prigioniera di un gruppo di narcotrafficanti.

Ezgi si ubriaca e va dal suo vicino di casa

L'amico di Ozgur, Ozan, perderà la testa per Deniz, l'amica di Ezgi. Ozan, per conquistare Deniz, non solo le offrirà un lavoro all'interno del locale dell'amico ma chiederà anche a Ezgi di fare da Pr per il ristorante. Quando Ozgur si ritroverà davanti la ragazza, deciderà di non assumerla, visto che quest'ultima non ha accettato di accompagnarlo al matrimonio della sorella fingendosi la sua fidanzata. Triste per aver perso la possibilità di lavorare, Ezgi andrà da Cansu, sua cugina che lavora in ospedale per sfogarsi ma una volta sul posto vedrà che il suo ex è in compagnia di una ragazza in dolce attesa.

Sempre più amareggiata, Ezgi si rifugerà nell'alcool e, completamente ubriaca, busserà alla porta di Ozgur che vedendola in pessimo stato la accoglierà in casa, occupandosi di lei.

La mattina dopo Ezgi sarà sorpresa dalle sue amiche con un maglia di Atasoy come pigiama, ma la ragazza fingerà che si tratti di una maglietta del suo ex. Cansu e Deniz arriveranno ad organizzare un rito per fare il modo che l'amica dimentichi finalmente il suo ex fidanzato.

La coppia di 'finti fidanzati' nei guai

Ezgi, per ringraziare Ozgur, deciderà di andare con lui al matrimonio della sorella, ma non rivelerà a nessuno di essere in partenza con il ristoratore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

I due giovani partiranno e una volta in viaggio decideranno di fermarsi per fare colazione, Ozgur si fermerà proprio alla caffetteria dei genitori della sua complice e si troverà costretto a fingersi il medico al quale Ezgi ha dato buca per accompagnarlo all'evento di famiglia. Giunti al matrimonio, temendo che le domande dei parenti possano far saltare fuori la verità sul loro accordo, Ezgi e Ozgur andranno via con una Vespa, fingendo di avere un impegno.

Mentre si troveranno in barca per accordarsi su cosa raccontare alla famiglia di Ozgur, il mezzo di trasporto subirà un guasto. I due giovani dovranno passare la notte su un'isola che apparentemente non è abitata, ma la mattina dopo verranno sorpresi da un gruppo di narcotrafficanti che li prenderà in ostaggio.