Si complica la situazione di Sally nelle nuove puntate di Beautiful in programma su Canale 5 nel mese di giugno. E' davvero malata o sta mentendo? Tutto inizierà a prendere una piega diversa quando la dottoressa Penny irromperà nella casa sulla spiaggia in cerca della giovane Spectra per dirle qualcosa di molto importante. In quel momento entrerà Wyatt e si accorgerà che stanno parlando di una faccenda privata della quale lui è completamente all'oscuro.

Poco dopo, Flo si recherà nell'ufficio della dottoressa e verrà a sapere che Sally ha nascosto a tutti un tremendo segreto.

Decisa a rivelare ogni cosa a Wyatt, sarà sul punto di chiamarlo. A cambiare le carte in tavola ci penserà Penny. Bill invece farà una domanda diretta al figlio. Di seguito, le anticipazioni dettagliate.

Beautiful, le trame delle nuove puntate: Bill certo che Sally sia morta

Alla Spencer Publications, Bill sarà impegnato in una telefonata ma, vedendo entrare Wyatt, lascerà la comunicazione immediatamente. Dopo aver discusso con Katie in merito alla malattia terminale di Sally, vorrà sapere le verità. Anche Quinn ormai ne è a conoscenza ma, nonostante ciò, non si è premurata di mettere al corrente gli altri componenti della famiglia Forrester.

Bill avrà un lungo e difficile confronto con Wyatt: si complimenterà con lui per il sacrificio volto a far passare gli ultimi giorni di Sally nel miglior modo possibile.

Il giovane Spencer non nasconderà le sue perplessità al padre: come gestirà le cose una volta che la sua ex passerà a miglior vita?

Dollar proverà a rassicurarlo promettendogli che tutta la famiglia gli resterà vicino e che potrà contare anche sull'amore di Flo. Dopo aver ascoltato le parole di Wyatt, a Bill verrà un dubbio e destabilizzerà Wyatt chiedendogli: ''Sally è già morta?''.

Intanto, Flo verrà a conoscenza di uno sconvolgente segreto.

Flo a conoscenza del segreto di Sally, anticipazioni Beautiful

Rovistando tra le cartelle cliniche della dottoressa Escobar, Flo metterà le mani su quella di Sally Spectra, nella quale non c'è alcuna diagnosi nefasta. La stilista soffre solo di una grave forma di stress.

Allibita, si precipiterà alla casa sulla spiaggia per affrontare Sally.

La giovane Spectra non potrà negare l'evidenza e così farà le valigie. Quando Flo si metterà a scrivere un sms a Wyatt per informarlo della sua scoperta, Penny sbucherà all'improvviso e la colpirà con un candelabro facendole perdere i sensi. Sally resterà senza fiato e non saprà come gestire la situazione.

Mentre Penny e Sally si ingegneranno per far sparire Flo priva di conoscenza, Bill e Katie continueranno s credere che la stilista si stia comportando in modo ambiguo solo per celare la verità a Wyatt, ignari della reatà dei fatti.