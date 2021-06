Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Canale 5, da lunedì 28 giugno a sabato 3 luglio, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Camino vorrà vedere a tutti i costi Maite in carcere e cercherà la collaborazione di Liberto. Quest'ultimo accompagnerà la ragazza, ma non riusciranno a vedere la detenuta. Intanto, Pasamar vorrà scoprire chi ha denunciato l'artista e sospetterà che dietro la denuncia ci sia la madre.

Poco dopo, Camino scoprirà che a denunciare Maite è stata una certa Concha Lopez e per questo la ragazza dirà a suo fratello Emilio di andare a incontrarla per scoprire la verità.

Alla fine, le due donne riusciranno ad incontrarsi in carcere e si abbracceranno calorosamente. Intanto, Agustina la domestica di Felipe avrà un misterioso incidente.

Camino vorrà vedere Maite in carcere

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Camino sarà disperata e per questo chiederà aiuto a Liberto per poter vedere Maite. L'uomo accetterà e così i due andranno insieme in carcere, ma non riusciranno a vedere la detenuta.

Nel frattempo, Marcia sarà molto delusa dal comportamento di Santiago. Infatti, la donna si sentirà ingannata e non vorrà più essere sua moglie, ne tantomeno partire per Cuba. La brasiliana quindi andrà via dalla pensione e chiederà a Casilda se può andare a vivere momentaneamente in soffitta.

Camino vorrà scoprire la verità sull'arresto di Maite

Intanto, Mendez dopo l'arresto di Maite interrogherà Camino, Felicia però tenterà in tutti i modi di proteggere sua figlia e cercherà di eludere tutte le domande del commissario di polizia. Nel mentre, Pasamar pregherà Liberto di scoprire chi ha denunciato l'artista.

Poco dopo, Camino verrà a sapere una certa Concha Lopez ha denunciato Maite, ma la ragazza crederà che dietro alla denuncia della sua donna ci sia la madre.

Proprio per questo motivo, la giovane ragazza chiederà a suo fratello Emilio di accompagnarla dalla lavandaia, per scoprire tutta la verità.

Invece, l'ex confessore di Ursula chiederà un incontro con Mendez. In particolare, Padre Anrubia dirà al commissario di aver trovato il modo di individuare l'assassino di Dicenta. Nel mentre, Felipe ritornerà dal viaggio di nozze e scoprirà che Marcia ha lasciato Santiago e per questo si allontanerà dalla moglie.

Agustina avrà un incidente

Intanto, Genoveva troverà una scusa per entrare a casa di Felipe e ne approfitterà parlare male di Agustina, nascondendo i documenti dell'avvocato. Poco dopo, la domestica resterà vittima di un incidente.

Nel frattempo, Camino riuscirà finalmente a vedere Maite in galera, grazie alla collaborazione di Liberto. Le due donne quindi potranno ritornare ad abbracciarsi nuovamente.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva dei nuovi episodi per scoprire ulteriori novità sulle trame di Una Vita. Intanto, per chi volesse rivedere le puntate precedenti potrà farlo mediante la piattaforma di Mediaset play.