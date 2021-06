Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da lunedì 28 giugno a sabato 3 luglio ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Bill farà di tutto per farsi perdonare da Katie per l'errore commesso. Intanto, Zoe dirà a Flo di non lasciare troppo tempo il suo fidanzato Wyatt da solo con Sally. Proprio per questo motivo, la ragazza avrà una discussione con Spencer che però proverà solo compassione e amicizia per la sua ex e nient'altro.

Bill vorrà farsi perdonare da Katie

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Ridge Forrester raggiungerà Shauna che sarà pronta a partire per Las Vegas e deciderà di accompagnarla fino a destinazione. Nel frattempo, Bill implorerà sua moglie Katie di dargli una seconda possibilità e di perdonarlo per l'errore commesso (il bacio con Brooke).

Intanto, Quinn dirà a Logan che questa volta, il suo compagno Ridge non la perdonerà. Inoltre, Fuller comunicherà alla madre di Hope che Forrester senior troverà in Shauna una donna serie che lo amerà veramente.

Zoe dirà a Flo di non fidarsi a lasciare troppo tempo soli Sally e Wyatt

Invece, Zoe dirà a Flo che sta rischiando parecchio a lasciare il suo ragazzo Wyatt in compagni di Sally.

Nel mentre, la dottoressa Escobar dirà a Spectra che vorrebbe mettere fine all'inganno, in quanto non ne può più.

Nel mentre, Steffy e Zoe parleranno della malattia di Sally e Buckingam sarà molto preoccupata che il trasferimento di Sally da Spencer possa compromettere la relazione tra quest'ultimo e Flo.

Flo sarà infastidita dalla troppa vicinanza tra Wyatt e Sally

Poco dopo, Wyatt e Flo avranno una discussione riguardo alla situazione di Sally. In particolare, Spencer farà di tutto per convincere Spectra a non arrendersi e provare a trovare una cura alternativa per salvarsi la vita. Nel frattempo, Flo deciderà di parlare con la dottoressa Escobar per sapere le reali condizioni di Sally.

Quest'ultima nel frattempo, farà di tutto per riconquistare Wyatt, ma l'uomo non proverà solo compassione e amicizia per la sua ex, in quanto è innamoratissimo di Flo. Quest'ultima dal canto suo sarà sempre più infastidita da questa situazione ambigua che si sarà venuta a creare e vorrà trovare una soluzione per risolvere la vicenda.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva delle prossime puntate della soap opera americana Beautiful, per scoprire ulteriori novità sulla trama. Intanto, per chi volesse rivedere gli appuntamenti precedenti con la serie statunitense, potrà farlo mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.