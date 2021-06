Continua su Canale 5 l'appuntamento con la Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da domenica 26 giugno a sabato 3 luglio, Maite sarà arrestata e Camino farà di tutto per far uscire di prigione l'amata donna. Con l'aiuto di Liberto scopriranno che è stata denunciata da una lavandaia di nome Concha Lopez. Inoltre Marcia lascerà Santiago, mentre Genoveva e Felipe si sposeranno.

Maite viene arrestata

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 26 giugno al 3 luglio, Santiago correrà dal commissario per evitare che Marcia incontri Andrade, ma la ragazza ormai ha scoperto la sua complicità con Genoveva.

Santiago per rimediare ai suoi errori procurerà a Marcia un cavallo per fermare le nozze. Intanto Maite inizialmente riuscirà ad evitare l'arresto, ma poi successivamente sarà posta in stato di fermo e Camino assisterà impotente alla scena.

Nel frattempo Felipe sarà deciso di sposarsi e saranno Rosina e Liberto ad essere suoi testimoni, perchè Lolita starà per dare alla luce il suo bambino. Bellita invece incontrerà Julio, ma Josè riuscirà ad evitare che la moglie scopra la verità sul ragazzo. Inoltre la Sampaio cavalcherà per evitare il matrimonio di Felipe e Genoveva, ma quando arriverà sarà ormai troppo tardi e, priva di forze, sverrà sulla soglia della chiesa.

Marcia dice a Santiago che la loro storia è finita

Secondo le anticipazioni televisive fino al 3 luglio, Santiago si prenderà cura di Marcia, ma la donna non vorrà avere più niente a che fare con lui. Intanto gli abitanti di Acacias spettegoleranno in merito all'arresto di Maite, mentre Camino sarà disperata e chiederà il supporto di Liberto per poter vedere l'amata.

I due si recheranno in carcere, ma non riusciranno ad incontrarla. L'uomo allora assumerà un avvocato per occuparsi della posizione della pittrice.

Nel frattempo la Sampaio sarà determinata nel non voler andare a Cuba con Santiago e dopo aver lasciato la pensione, chiederà a Casilda di poter vivere insieme alle altre donne in soffitta.

Nonostante i tentativi del marito di farle cambiare idea, Marcia gli ribadirà che la loro storia è finita. In tutto questo Mendez interrogherà Camino, con Felicia che inviterà la figlia a non rispondere alle domande. La giovane Pasamar implorerà Liberto di scoprire chi ha denunciato Maite. Inoltre Marcelina annuncerà a Bellita che dovrà andare dal marito.

Genoveva mette in cattiva luce Agustina

In base agli spoiler della prossima settimana, Camino apprenderà da Liberto che è stata una lavandaia di nome Concha Lopez a denunciare Maite. Insieme ad Emilio andranno a cercare la donna per farsi dire la verità. Intanto Felipe di ritorno dal viaggio di nozze scoprirà le ultime notizie su Marcia e inizierà ad allontanarsi dalla moglie.

Inoltre Padre Anrubia, l'ex confessore di Ursula, vorrà incontrare Mendez e gli dirà di sapere come scoprire l'assassino della Dicenta.

Nel frattempo Genoveva per mettere in cattiva luce Agustina si introdurrà nello studio di Felipe e nasconderà dei documenti. Più tardi la domestica avrà un incidente misterioso. Infine Emilio e Camino vedranno la lavandaia, ma quest'ultima negherà di avere ricevuto denaro per sporgere denuncia.