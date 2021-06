Mr Wrong - Lezioni d'amore, la nuova serie turca con Can Yaman nei panni del ricco imprenditore Ozgur Atasoy, sta già riscuotendo un grande successo in Italia. Nel corso dell’episodio che i telespettatori di Canale 5 avranno modo di seguire il 17 giugno 2021 dalle 14:45 sino alle 15:30 circa, come di consueto, Ezgi Inal (Ozge Gurel), dopo aver visto il suo datore di lavoro conversare con Yesim Ozturk (Ecem Karavus), a causa della gelosia deciderà di cenare con il dottor Serdar (Sarp Can Köroğlu), nonostante la titubanza iniziale.

Mr Wrong - Lezioni d’amore, spoiler del 17 giugno: Inal si convince a trascorrere una serata con Serdar

Le anticipazioni della diciassettesima puntata della soap in cui non mancheranno emozioni, intrighi e colpi di scena e in onda sulla rete ammiraglia Mediaset giovedì 17 giugno 2021, raccontano che Yesim farà il suo ingresso nel locale di Ozgur e Ozan (Serkay Tütüncü). La sorella di Serdar si avvicinerà al tavolo dei due soci per intrattenersi con il ricco imprenditore Atasoy, con cui sembrerà essere parecchio complice: Yesim, in realtà, vorrà farsi perdonare da Ozgur scrivendo un articolo sul nuovo locale. A questo punto Deniz (Cemre Gümeli) e Cansu (Fatma Toptaş) se ne andranno via, dopo aver ringraziato Ozan e Ozgur per l’accoglienza.

L’organizzatrice di eventi Ezgi, nonostante fosse intenzionata a non andare a cena con Serdar, farà un passo indietro, dopo aver dimostrato di essere gelosa di Ozgur. In particolare ,Inal si convincerà ad andare all’appuntamento del dottore: Atasoy rimarrà dispiaciuto nell’istante in cui apprenderà che Ezgi trascorrerà la serata con Serdar.

Sevim e Nevin indagano sulla storia d’amore dei loro figli, Ezgi ottiene il permesso per finire di lavorare prima da Atasoy

Nel contempo Sevim (Lale Başar) e Nevin (Feri Baycu Güler), le rispettive madri di Ozgur e Ezgi, faranno delle indagini, con l’obiettivo di scoprire se i loro figli stanno ancora insieme. Da una parte ci sarà Atasoy che non avrà alcuna intenzione di mettere fine alla messinscena attuata con Ezgi, quindi vorrà continuare a fingersi il suo fidanzato.

Inal, invece, non risponderà alla telefonata della madre poiché non saprà cosa dirle in merito al suo rapporto con Ozgur, ma soprattutto in che modo farle sapere di essere stata assunta nel ristorante dello stesso. Per concludere Ezgi, con la scusa di farsi dire da Atasoy di cosa hanno parlato lui e Yesim, riuscirà a ottenere dal ricco imprenditore il permesso per poter finire di lavorare prima: in tale maniera l’organizzatrice di eventi sarà libera di uscire con Serdar, colui che vorrebbe avere al suo fianco dopo l'ennesima delusione d'amore.