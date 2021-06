Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate in onda dal 20 al 26 giugno svelano che Quinn riuscirà a seminare il caos in casa Forrester. Ridge e Katie infatti, vedranno il video del bacio tra Bill e Brooke caricato proprio da Quinn sulla cornice digitale. Ridge non ne vorrà più sapere di Brooke e mollerà un pugno in pieno volto a Bill. Shauna intanto, starà per lasciare Los Angeles.

Quinn carica il filmato del bacio tra Bill e Brooke sulla cornice digitale

In Beautiful le prossime puntate saranno ricche di colpi di scena. Nel dettaglio i telespettatori vedranno che Quinn sarà riuscita a caricare il filmato del bacio tra Brooke e Bill sulla cornice digitale che lo stilista avrà donato alla maggiore delle Logan.

Quinn non vedrà l'ora che tutta la famiglia assista al tradimento di Brooke, proprio in occasione della festa che Ridge e Brooke avranno organizzato per celebrare la loro riconciliazione. Brooke si accorgerà prima del party dello scherzetto di Quinn e la affronterà, cercando di evitare che il marito veda il video compromettente. Ridge però, riuscirà ad accendere la cornice e Brooke non potrà fare nulla per fermarlo.

Beautiful spoiler: Ridge sconvolto non vuole più saperne di Brooke

Tutti gli invitati assisteranno sconvolti al bacio tra Bill e Brooke. In particolare, saranno Katie e Ridge a essere scioccati da ciò che avranno appena visto. Bill e Brooke cercheranno di giustificarsi ma i loro tentativi non andranno a buon fine.

Quinn non perderà occasione per accusare Brooke la quale, in lacrime, chiederà perdono a Ridge. Quest'ultimo le dirà di non volerne più sapere di lei e che tra loro sarà finita. Shauna intanto, ignara di ciò che starà accadendo, si starà apprestando a lasciare Los Angeles alla volta di Las Vegas. La donna quindi, saluterà Flo, non prima di averle confessato di aver visto Bill e Brooke baciarsi e del video compromettente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

La donna dirà alla figlia che non avrebbe mai fatto vedere il filmato a Ridge per non farlo soffrire. Shauna non sa che invece l'amica Quinn non si sarà fatta scrupoli ad utilizzare il filmato.

Ridge molla un pugno a Bill dopo aver visto il bacio con Brooke

A casa Forrester dopo lo scherzetto di Quinn regnerà il caos. Nel corso delle nuove puntate di Beautiful Katie e Ridge saranno profondamente umiliati e furiosi.

In particolare lo stilista, in preda alla rabbia, arriverà a sferrare un pugno in faccia a Bill. Katie e Ridge lasceranno per sempre i rispettivi consorti? In attesa di news in merito, si viene a sapere che Quinn consiglierà a Ridge di raggiungere Shauna prima che la donna parta per Las Vegas.

Questo è molto altro nelle nuove puntate di Beautiful in onda dal 20 al 26 giugno. L'appuntamento è come sempre su Canale 5 a partire dalle 13:40.