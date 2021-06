Proseguono a ritmo serrato le riprese de Il Paradiso delle Signore 6, la fortunata soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 che tornerà in onda a partire dal prossimo mese di settembre, in prima visione assoluta. Le anticipazioni rivelano che al centro della scena continueranno ad esserci le vicende di Vittorio Conti, che apparirà in forte crisi dopo l'addio di sua moglie Marta. Alessandro Tersigni ha anche annunciato che ci saranno degli inaspettati ritorni in questa sesta stagione e qualcuno ha ipotizzato al rientro in scena di Teresa, interpretata da Giusy Buscemi, ma così non sarà.

Il Paradiso delle signore 6, le prime anticipazioni sulla soap

Nel dettaglio, Teresa è stata una delle protagoniste indiscusse delle prime stagioni de Il Paradiso delle signore, quando ancora la serie andava in onda nel prime time di Rai 1.

In tantissimi si sono affezionati al suo personaggio, rimasto nel cuore di milioni di spettatori che seguono ancora oggi la soap. Qualche mese fa, in una intervista televisiva, Giusy Buscemi aveva parlato della possibilità legata ad un suo ritorno in scena e non aveva escluso a priori che ciò potesse accadere.

E così, adesso che sono iniziate le riprese della sesta stagione, in tanti hanno sperato che Teresa possa rientrare per davvero a Milano e magari "prendersi cura" di Vittorio, dopo che è stato lasciato dalla moglie.

Teresa non ritornerà nella sesta stagione

Tuttavia, secondo a quanto si apprende da una fonte diretta, questa non sarà la realtà dei fatti. Il ritorno di Teresa, infatti, non è previsto nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6.

L'attrice Giusy Buscemi, infatti, sarà impegnatissima sul set della seconda stagione di Doc - Nelle tue mani, la serie medical di Rai 1 con protagonista Luca Argentero, dove vestirà i panni di una nuova dottoressa che metterà a soqquadro la vita di Andrea Fanti.

Nessun rientro per Teresa, quindi, nel cast di questa sesta stagione della seguitissima soap che quest'anno ha ottenuto dei risultati d'ascolto ben al di sopra di ogni aspettativa.

Vittorio in crisi dopo l'addio di Marta: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

E poi ancora le anticipazioni de Il Paradiso 6, rivelano che sicuramente al centro della scena ci sarà il giovane Vittorio che si ritroverà ad affrontare un periodo di crisi, dovuto all'addio di sua moglie Marta.

La donna, infatti, ha scelto di lasciare Milano e di conseguenza anche suo marito, per inseguire il "sogno americano" e intraprendere nuove esperienze lavorativa.

Una scelta che si rivelerà particolarmente sofferta, soprattutto in un primo momento, per Vittorio Conti. L'uomo, infatti, per riprendersi deciderà di concentrare tutte le sue energie sul lavoro.