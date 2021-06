La love story tra Jessica e Davide, una delle ultime coppie nate a Uomini e donne, continua ad essere al centro della ribalta mediatica. L'ex tronista, in queste settimane, ha puntato il dito contro colui che ormai è il suo ex fidanzato. I due, infatti, si sono lasciati dopo quattro mesi di fidanzamento e Jessica non ha risparmiato delle frecciatine al vetriolo nei confronti del suo ex, sostenendo di essere stata lasciata senza apparente motivo logico. In queste ore, invece, l'ex tronista ha pubblicato sui social alcuni messaggi che ha ricevuto da una follower, la quale sostiene che in passato ha frequentato Davide e di essere stata tradita con la sua migliore amica.

L'addio tra Jessica e Davide dopo Uomini e donne

Nel dettaglio, Jessica nei giorni scorsi ha confermato la fine della sua relazione con Davide nata nello studio di Uomini e donne.

L'ex tronista ha parlato di una serie di problemi tra di loro, tirando in ballo anche quelli che ci sarebbero stati durante l'intimità e arrivando a dire che, secondo lei, Davide sarebbe addirittura omosessuale ma non se ne sarebbe ancora reso conto.

Parole che non sono passate inosservate anche se, fino a questo momento, Davide non ha mai replicato direttamente alla sua ex ragazza.

L'ex tronista parla di 'non rispetto e falsità'

Lorusso, in un'intervista rilasciata al magazine della trasmissione di Maria De Filippi, si è limitato a precisare di non aver mai preso in giro Jessica ne tantomeno il suo bambino, che sostiene di voler bene per davvero.

Ma Jessica non crede alla buonafede del ragazzo e, sui social, è tornata a puntare il dito contro di lui, postando gli screenshot di alcuni messaggi risalenti ad una ex fidanzata di Davide, la quale sostiene di essere stata tradita con la sua migliore amica.

"Alla radice c'è proprio il non rispetto, la falsità. Uno che si fa la migliore amica della sua ragazza" ha sbottato duramente Jessica sui social, confermando di fatto di non essersi ancora lasciata alle spalle la fine della sua relazione con Lorusso.

"Ho proprio scampato una fogna", ha proseguito ancora l'ex tronista sbottando duramente contro il suo ex fidanzato.

Il duro affondo di Jessica contro Davide

Dichiarazioni decisamente forti quelle di Jessica, la quale non ha nascosto la sua amarezza nel momento in cui ha scoperto che Davide, in passato, sarebbe stato a letto con la migliore amica della sua fidanzata.

A Uomini e donne, infatti, il ragazzo ha sempre ammesso di credere molto nell'amicizia ma dalle rivelazioni della sua ex, sembrerebbe proprio che non sia così.

Quale sarà a questo punto la replica di Davide dopo il nuovo affondo da parte di Jessica? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.