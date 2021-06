La nuova edizione di Uomini e donne tornerà in onda dal prossimo settembre su Canale 5. In queste ore circolano diversi retroscena su quello che potrebbe succedere nel corso delle nuove puntate del dating show più seguito del pomeriggio televisivo. Tante le indiscrezioni che circolano in rete, tra cui quelle legate ad un possibile addio di Tina Cipollari. La storica opinionista di Uomini e donne potrebbe lasciare il programma per 'amore' e, in questo modo, Gemma Galgani si ritroverebbe in studio senza la sua nemica giurata.

Retroscena Uomini e donne settembre: Gemma potrebbe non ritrovare Tina Cipollari

Nel dettaglio, sembrerebbe che Tina Cipollari possa prendere in seria considerazione l'ipotesi di mettere da parte i suoi impegni professionali con Uomini e donne, per dedicarsi e concentrarsi alla sua vita sentimentale al fianco di Vincenzo Ferrara, il ristoratore che ormai da ben tre anni ha fatto breccia nel cuore dell'opinionista del programma di Maria De Filippi.

Un retroscena che potrebbe abbattersi come un vero e proprio fulmine a ciel sereno sulla prossima edizione del dating show di Canale 5, dato che Tina è considerata una delle colonne portanti della trasmissione.

Nel caso in cui tale rumors dovesse trovare conferma, vorrebbe dire che anche per Gemma Galgani potrebbe essere l'inizio di una "nuova vita", dato che la dama torinese si ritroverebbe a non dover più lottare in studio con la sua nemica giurata che, in questo ultimo anno di permanenza a Uomini e donne, ha più volte ritenuto come l'artefice delle sue "disgrazie sentimentali".

Finiscono le diatribe tra Tina e Gemma a U&D?

Secondo Gemma, infatti, i cavalieri che arrivano in studio per conoscerla si lascerebbero influenzare dal giudizio negativo che Tina esprime nei suoi confronti e di conseguenza arriveranno in trasmissione già con dei pregiudizi che, secondo la dama torinese, comprometterebbero la conoscenza.

Dal prossimo settembre, però, tale situazione potrebbe anche finire dato che non sarebbe certo al 100% il ritorno di Tina Cipollari nel programma sentimentale di Maria De Filippi.

La frecciatina di Giorgio Manetti alla sua ex Gemma

In attesa di scoprire come si evolverà tale situazione, va detto che nelle ultime ore è tornato a parlare anche Giorgio Manetti, ex fidanzato di Gemma, che non ha perso occasione per lanciare delle frecciatine alla dama torinese.

Secondo il cavaliere toscano, Gemma sarebbe interessata in primis alla popolarità che riesce a regalare una trasmissione molto seguita come quella di Maria De Filippi.

"Gemma ha fatto dello studio di Uomini e donne il suo mondo", ha dichiarato Giorgio in merito al percorso della sua ormai ex fidanzata.