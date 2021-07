Cambia la programmazione del sabato sera di Canale 5, e a farne le spese è All Together Now, lo show condotto da Michelle Hunziker che in queste settimane è stato riproposto nel prime-time estivo della rete ammiraglia Mediaset.

Dopo i primi due appuntamenti trasmessi di sabato sera, il programma cambia giorno di messa in onda e il 24 luglio non sarà sul piccolo schermo. Al suo posto, infatti, Mediaset ha deciso di programmare un film e di spostare l'appuntamento con la trasmissione di Hunziker al mercoledì sera.

Variazione palinsesto Mediaset del 24 luglio 2021

Le anticipazioni sul cambio programmazione di All Together Now rivelano che la terza puntata del programma condotto da Michelle Hunziker, trasmesso in replica in queste settimane, non andrà più in onda di sabato.

Il 24 luglio, in prime-time alle ore 21:30, ci sarà spazio per la riproposizione di Benvenuti al Nord, il film con protagonisti Alessandro Siani, Claudio Bisio e Angela Finocchiaro che occuperà la fascia della prima serata di Canale 5.

Di conseguenza, lo show con J-Ax e Anna Tatangelo salterà l'appuntamento del sabato, poiché Mediaset ha deciso di farlo slittare al mercoledì sera.

Salta la puntata di All Together Now del 24 luglio

La terza puntata del varietà verrà trasmessa il 28 luglio, come sempre in prime-time su Canale 5 a partire dalle ore 21:30 circa, subito dopo l'appuntamento con Paperissima Sprint.

Una scelta dettata dal fatto che la seconda puntata di All Together Now, in competizione con le repliche di The Voice Senior condotto da Antonella Clerici e in onda su Rai 1, ha subito una flessione del numero complessivo di telespettatori.

Lo show della Clerici, infatti, ha superato la soglia del 13,50% di share, mentre il programma di Michelle Hunziker si è fermato sotto il muro del 9%.

Lo show di Michelle Hunziker slitta al mercoledì sera su Canale 5

Un dato sottotono che rischiava di calare ulteriormente col passare delle settimane se fosse rimasto al sabato sera. Da qui la decisione di puntare sulla messa in onda dei film al sabato sera contro il talent-show di Antonella Clerici che sta ottenendo buoni risultati anche in replica.

All Together Now, quindi, occuperà la serata del mercoledì che inizialmente era destinata alle repliche di Uomini e donne - La scelta in prima serata. In questo caso, però, Mediaset ha sospeso la trasmissione dopo appena una settimana, complici gli ascolti troppo bassi con una media del 7%.

E così, dal 28 luglio in poi, spetterà a Michelle Hunziker il compito di tener compagnia al pubblico nei mercoledì sera estivi di Canale 5.