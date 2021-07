Tanti colpi di scena si verificheranno a Un posto al sole nelle puntate che verranno trasmesse dal 2 al 6 agosto su Rai 3.

Gli spoiler della soap opera rivelano che Samuel prenderà un'importante decisione dopo una delusione d'amore. Fabrizio Rosato, invece, si ritroverà a lavorare accanto all'ex fidanzata Giorgia.

Un posto al sole, puntate 2-6 agosto: Samuel decide di lasciare Palazzo Palladini

Le anticipazioni di Un posto al sole sulle nuove puntate che andranno in onda da lunedì 2 a venerdì 6 agosto partono innanzitutto da Samuel, il quale penserà di lasciare Palazzo Palladini in seguito al flop della cena romantica con Speranza.

A tal proposito, Mariella e Guido non potranno fare a meno di notare lo strano comportamento della ragazza, e cominceranno a farsi delle domande.

Intanto Vittorio ricadrà nelle sue vecchie abitudini. Bianca e Cristina entreranno in conflitto, mentre le cose per Jimmy sembreranno procedere per il meglio.

Samuel sarà molto deluso sia da Speranza che dai suoi amici, e prenderà la decisione di andarsene da Palazzo Palladini.

Fabrizio inizia a lavorare con l'ex fidanzata Giorgia

Negli episodi dal 2 al 6 agosto di Upas, Patrizio aiuterà Vittorio a fare chiarezza sui suoi sentimenti. Intanto, il rapporto tra Fabrizio e Marina inizierà a scricchiolare dopo l'arrivo di una donna che appartiene al passato di lui.

Rosato, infatti, comincerà a lavorare a stretto contatto con la sua ex fidanzata Giorgia, destando la gelosia di Giordano.

Jimmy si innamorerà di Cristina, la figlia di Roberto. Samuel, invece, cercherà di superare la delusione d'amore. Intanto, gli adulti pregheranno Bianca di scusarsi con Cristina. Alla fine le due bambine si riappacificheranno.

Michele sarà molto contento per l'imminente pubblicazione del suo libro. Inoltre, Saviani deciderà di dare una seconda chance alle nozze con Silvia, iniziandola a riempirla di tenere attenzioni.

Patrizio diventa baby-sitter per il figlio di Clara

Marina cercherà di stare vicino a Roberto dopo che il lavoro è ricaduto tutto sulle sue spalle.

Fabrizio, invece, sarà molto a disagio per la vicinanza di Giorgia. Patrizio si proporrà come baby-sitter per il figlio di Clara, smettendo di fare lo chef.

Filippo cercherà di recuperare la memoria con il supporto del suo terapeuta. Tuttavia, il percorso di Sartori si rivelerà irto di ostacoli, poiché sarà più difficile del previsto riappropriarsi dei ricordi persi. Nel frattempo la moglie Irene e Serena si concederanno alcune giornate al mare.

Silvia deciderà di partire per le vacanze a Indica insieme a Michele, sebbene Giancarlo non abbia nessuna intenzione di rinunciare a lei. Infine Clara ringrazierà Patrizio del suo aiuto, mentre Angela e Bianca approfitteranno della partenza per il mare per augurare buone vacanze a tutti.