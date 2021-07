In occasione della 4^ puntata di Temptatation Island, la coppia formata da Federico Rasa e Floriana Angelica ha lasciato il programma separatamente. Tuttavia, il 34enne ha richiesto un nuovo confronto per riconquistare la sua compagna. Archiviato il faccia a faccia, Federico ha rilasciato le sue prime dichiarazioni: il giovane ha ammesso di essere ancora innamorato di Floriana.

Le parole di Rasa

Floriana e Federico sono entrambi di Palermo: lei aveva deciso di scrivere al programma, per capire se la relazione aveva un futuro o meno. A quanto pare, la coppia non ha superato la prova.

Federico nel villaggio delle tentazioni si è avvicinato in modo particolare alla single Vincenza. Di conseguenza, Floriana ha richiesto un falò di confronto immediato. Dopo essersi vista rifiutare il primo confronto, la 34enne ne ha richiesto un altro in cui ha deciso di lasciare il suo compagno.

Intervistato da Witty Tv, il giovane siciliano ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da single. Federico si è detto rammarico per come sono andate le cose. Scendendo nel dettaglio, il protagonista ha ammesso di essere ancora innamorato della compagna e di non averlo mai messo in dubbio. Inoltre, Rasa ha spiegato di essersi pentito solamente di una cosa durante il suo percorso: "Non dovevo parlare della nostra intimità".

A tale proposito, il diretto interessato ha rivelato che la sfera intima doveva rimanere privata. Infine, Federico Rasa ha precisato di non essere mai stato attratto fisicamente dalla single, ma di avere solamente stretto una bellissima amicizia. Per questo motivo, si è detto dispiaciuto sul fatto che Floriana non abbia compreso il suo atteggiamento.

Il commento di Floriana

Intervistata anche lei da Witty Tv, dopo il falò di confronto con Federico Rasa, Floriana Angelica ha fornito il suo primo commento. La protagonista del docu-reality di Canale 5 ha rivelato di non avere sentito il bisogno di colmare le mancanze del suo fidanzato con le attenzioni di uno dei tentatori.

Inoltre, ha deciso di richiedere il falò di confronto quando ha compreso che tra Federico e la single stesse per nascere una "relazione".

Floriana non ha nascosto di esserci rimasta male per tre cose in particolare: il fatto che il suo compagno abbia parlato della loro sfera intima davanti alle telecamere, l'ammettere di non vederla come madre dei suoi figli e l'aver tirato in ballo l'ex compagna. A detta della 34enne, non c'era alcun motivo di parlare della ex per fare un paragone sui vari rapporti intimi settimanali.

Per questo motivo Floriana Angelica ha deciso di interrompere la storia con Federico Rasa dopo due anni passati insieme.