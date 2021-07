Sen Çal Kapımı 2 va attualmente in onda ogni mercoledì alle ore 20 su Fox Turchia. Si tratta della seconda e ultima stagione composta, fino a qualche giorno fa, da 11 episodi. Tuttavia, considerato il successo riscosso all'estero, la serie interpretata da Kerem Bürsin e Hande Erçel, avrà due episodi in più.

Per la gioia dei fan, Neslihan Yeldan (interprete di Aydan) ha annunciato sui social che le vicende di Eda e Serkan si concluderanno nel 52° episodio (il 13° della seconda stagione). Dunque, a conti fatti, il finale - in programma il 18 agosto - dovrebbe slittare all'1 settembre.

Neslihan Yeldan annuncia una stagione finale più lunga per Sen Çal Kapımı

La seconda stagione si concluderà con il 52° episodio. Lo ha confermato l'attrice che presta il volto ad Aydan, Neslihan Yeldan, rispondendo nelle storie Instagram alle domande dei fan. La casa di produzione MF Yapim avrebbe cambiato idea per via delle vendite all'estero e per il successo che la serie sta riscuotendo in tutto il mondo. Oltre alle evidenti motivazioni di natura economica, il cambio di rotta dei produttori è sicuramente da attribuire alla volontà di regalare ai telespettatori un gran finale.

Estendere la stagione a 13 episodi servirà a dare alla storia di Eda e Serkan una degna conclusione. Il fatto che Sen Çal Kapımı continui ad appassionare milioni di telespettatori può incidere in modo positivo sulle carriere degli attori protagonisti.

Stando ad alcune indiscrezioni, pare che Kerem Bürsin sia in trattativa con Disney Plus per una nuova serie, il cui progetto sarà seguito dai produttori della MF Yapim.

Anticipazioni Sen Çal Kapımı 2: tornerà l'amore tra Eda e Serkan

Il 7 luglio è andato in onda su Fox Turchia il quinto appuntamento con Sen Çal Kapımı 2 (il 44° della serie).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dunque, al finale mancherebbero otto episodi. Stando alle anticipazioni rilasciate in rete ci saranno degli sviluppi inaspettati a partire dal 45° episodio che verrà trasmesso il 14 luglio. Gli spoiler presenti nei trailer diffusi online rivelano che Eda e Serkan si riavvicineranno.

Complice una sentenza del giudice dei minori, che li costringe a convivere per il bene della figlia, i due protagonisti si scopriranno nuovamente innamorati.

Tuttavia, mostreranno i loro sentimenti in modo diverso. Mentre Serkan farà del suo meglio per rendere permanente il suo soggiorno a casa di Eda, quest'ultima cercherà in tutti i modi di controllarsi per non cedere ai sentimenti. Le anticipazioni rivelano che entrambi lotteranno per tenere unita la famiglia, ma qualcosa li colpirà inaspettatamente. Ciò che accadrà, però, farà sì che il loro legame diventi ancor più forte.