Maria De Filippi gioca d'anticipo con il ritorno di Amici 21. Il talent show è confermato anche quest'anno nel palinsesto pomeridiano e serale di Canale 5 con un'edizione che si preannuncia ricca di novità e sorprese. La più importante riguarderà soprattutto il cambio di programmazione del talent show, che non andrà in onda a partire da metà novembre, così come è successo fino all'ultima edizione. Questa volta, infatti, Maria De Filippi e la sua squadra di autori sono riusciti ad anticipare il debutto della ventunesima edizione già a settembre.

Anticipazioni Amici 21, cambio programmazione su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti Amici 21 rivelano che la nuova edizione sarà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo sabato 18 settembre, giorno in cui andrà in onda la prima puntata.

Come di consueto, la trasmissione andrà in onda per tutto il primo periodo soltanto in daytime: agli appuntamenti del sabato pomeriggio si aggiungerà quello con il daily fisso, che sarà trasmesso dal lunedì al venerdì sempre sulla rete ammiraglia del Biscione.

Il cambio di programmazione riguarderà non solo il debutto anticipato a settembre, ma anche la durata della striscia del daytime in onda in settimana su Canale 5.

Quest'anno, infatti, sembrerebbe che il daily del talent show dovrebbe tornare ad avere una durata extra-large.

Il daytime di Amici 21 torna alla durata extra-large su Canale 5

Si ipotizza, infatti, che la striscia di Amici 21 possa durare nuovamente intorno ai 30 minuti e vada in onda nel pomeriggio tra Uomini e donne e il Grande Fratello Vip 6.

Una programmazione che, sicuramente, renderà contenti i numerosi fan-spettatori del talent show di Canale 5, dato che potranno seguirlo per tutta la durata della stagione televisiva 2021-2022, da settembre fino al prossimo maggio, quando terminerà la fase serale trasmessa in prime time.

In attesa di scoprire chi saranno i nuovi talenti che entreranno a far parte della scuola di Maria De Filippi, emergono le prime anticipazioni anche sul cast di professori e ballerini dello show.

Le anticipazioni sul cast di Amici 21: Giulia Stabile professionista

Tra le riconferme vanno segnalate Lorella Cuccarini e Arisa: entrate in gioco durante l'ultima edizione dello show, le due prof sono riuscite a conquistare il gradimento del pubblico da casa, al punto da meritarsi la riconferma ad Amici 21.

Occhi puntati anche su Giulia Stabile. La giovane ballerina, vincitrice dell'ultima edizione di Amici, è stata contrattualizzata con Fascino e dal prossimo settembre dovrebbe essere una delle nuove ballerine professioniste dello show di successo in onda su Canale 5.