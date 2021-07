Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera Tempesta d'amore con le anticipazioni tedesche che saranno visibili in Italia nei prossimi mesi. Maja (interpretata dall'attrice Christina Arends) e Hannes (interpretato dall'attore Pablo Konrad) rimarranno intrappolati all'interno della grotta e Florian (attore Arne Lober) verrà a sapere che presto si vorranno sposare. Nel frattempo, la giovane Maja riuscirà ad avvisare con una telefonata Florian, dicendogli che si trovano in grave pericolo. Intanto, Erik (attore Sven Waasner) per cercare di distrarsi dai problemi amorosi si avvicinerà sempre di più a Rosalie (attrice Natalie Alison) che avrà in mente di vendergli delle polizze, mentre Michael non sarà affatto felice del loro avvicinamento.

Tempesta d'amore, spoiler Germania: Alfons ignorerà il consiglio da parte di Hildegard

Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d'amore, Alfons (attore Sepp Schauer) non vedrà l'ora di ritornare in sella alla moto, ignorando così Hildegard che vorrebbe che lui lasciasse perdere per sempre la sua grande passione. Nel frattempo, Werner (attore Dirk Galuba) proverà a far riflettere Alfons, mentre Vanessa nasconderà una presunta gravidanza a Max. Infine, Florian proverà a salvare Hannes e Maja accedendo al luogo dove sono intrappolati.

Tempesta d'amore, Werner proverà ad aiutare Hildegard

Nei prossimi episodi di Tempesta d'amore, Max scopre la presunta gravidanza e reagirà con molta calma e serenità, ma la situazione cambierà quando ci sarà l'esito finale del test.

Nel frattempo, Werner proverà ad allontanare dalla passione della motocicletta Alfons per farlo avvicinare al golf. Inoltre, Erik non riuscirà a farsi assumere come PR e la perfida Ariane (interpretata dall'attrice Viola Wedekind) non riuscirà ad aiutarlo come realmente vorrebbe.

Alfons sarà contento di aver vinto contro Werner durante la partita a golf e si appassionerà sempre di più

Le anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano che Florian, nonostante la sua paura, riuscirà a salvare la vita della giovane Maja e in quel momento capirà di amarla profondamente. Inoltre, Hannes dopo aver rischiato la sua vita con Maja la lascerà perdere definitivamente.

Nel frattempo, Alfons sarà molto fiero di aver vinto contro Werner a golf e capirà soltanto dopo che è stata tutta una messa in scena per fargli piacere sempre di più questo sport. Intanto, tra Ariane ed Erik si riaccende la passione dell'amore, mentre Max capirà di aver offeso Vanessa e proverà a dirle che proverà a comportarsi bene.