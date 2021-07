L'ultima edizione di Temptation Island, che si è appena conclusa su Canale 5, verrà ricordata come quella che ha portato alla nascita del maggior numero di coppia composto dal binomio "fidanzato-tentatore". Molte delle coppie protagoniste di questa edizione sono "scoppiate" alla fine del loro percorso e in diversi casi, i fidanzati e le fidanzate in questione sono andati via dal villaggio con i tentatori che li avevano colpiti. I casi più eclatanti sono quelli di Manuela-Luciano e Stefano-Federica che hanno scelto di viversi fuori dal contesto televisivo.

Eppure secondo ad un retroscena di Deianira Marzano ci sarebbero tante cose "non dette" e queste nuove coppie potrebbero avere vita breve.

Le nuove coppie nate a Temptation Island 2021

Nel dettaglio, al termine della puntata finale di Temptation Island 2021, la coppia Manuela-Stefano si è detta addio definitivamente.

La fidanzata è uscita dal villaggio in compagnia del single tentatore Luciano, col quale oggi si è fatta vedere sui social, felice e innamorata, pronta a riprendere in mano le redini della sua vita.

Stessa sorte anche per Stefano che, dopo l'addio con Manuela, è corso dalla single tentatrice Federica e i due stanno continuando a frequentarsi fuori dal programma (con tanto di selfie del loro primo bacio di coppia pubblicato su Instagram).

Il retroscena di Deianira sul dopo Temptation Island

Anche Alessandro, dopo la fine della sua relazione con la fidanzata Jessica, ha confessato a Filippo Bisciglia di essere in contatto con la tentatrice Carlotta, la quale pare sia stata in grado di fargli ritrovare il sorriso e la gioia di vivere dopo anni non facili trascorsi con la sua ragazza.

Insomma, questa edizione di Temptation Island, ha portato alla nascita di un nutrito numero di nuove coppie. Eppure, secondo l'esperta di Gossip Deianira Marzano, ci sarebbero tante cose non dette.

"Ci sono cose che voi non sapete, ma che tantissimi sanno e che non si possono rendere pubbliche", ha dichiarato Deianira, rivelando così che ci sarebbero dei 'segreti' riguardanti i protagonisti del Reality Show delle tentazioni che non sarebbero ancora venuti a galla.

La prima segnalazione su Stefano e Federica dopo il reality

"Vi dico che queste coppie uscite da Temptation Island, dureranno poco così", ha proseguito ancora Deianira che non si è sbilanciata più di tanto nel fornire ulteriori dettagli.

Tuttavia, in queste ore, non mancano già le prime segnalazioni sulle nuove coppie, come nel caso di Stefano e Federica. Sempre Deianira, sui social, ha riportato un retroscena secondo la quale i due nuovi fidanzati non sarebbero mai stati visti insieme a Catania e si ipotizza che vogliano semplicemente "cavalcare l'onda" della popolarità mediatica.