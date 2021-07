Prosegue l'appuntamento del lunedì sera con Temptation Island 2021 e le anticipazioni della prossima settimana rivelano che, lunedì 26 luglio, andrà in onda la quinta delle sei puntate di questa seguitissima edizione. I colpi di scena non mancheranno e al penultimo appuntamento con il reality show, condotto da Filippo Bisciglia, accederanno soltanto tre coppie, pronte a proseguire il loro viaggio nei sentimenti prima di arrivare al fatidico momento del falò di confronto finale.

Tre coppie accedono alla quinta puntata di Temptation Island, le anticipazioni

Nel dettaglio, le anticipazioni su Temptation Island 2021 rivelano che nel corso della quarta puntata è previsto un altro falò di confronto finale anticipato.

Ad annunciarlo è stato Filippo Bisciglia nella clip spoiler. Di conseguenza, le coppie che accederanno alla quinta puntata di lunedì 26 luglio saranno soltanto tre.

Ma chi sono i sei protagonisti che parteciperanno al penultimo appuntamento con Temptation Island 2021? Sempre dalla clip pubblicata su WittyTv, emerge uno spoiler interessante. In uno dei falò che si terrà nel corso del quarto appuntamento, infatti, appaiono soltanto tre fidanzati: trattasi di Alessio, Stefano e Alessandro.

Chi ci sarà nella quinta puntata di Temptation

All'appello, quindi, manca Federico che potrebbe essere stato convocato in anticipo dalla sua fidanzata Floriana per un falò di confronto. Di conseguenza, le tre coppie che potrebbero essere protagoniste della quinta puntata di Temptation Island sono: Manuela-Stefano, Natascia-Alessio e Jessica-Alessandro.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e quali saranno i nuovi clamorosi risvolti per le tre coppie che parteciperanno alla quinta puntata del reality show delle tentazioni, le anticipazioni ufficiali rivelano che per l'ultima puntata ci sarà un cambio programmazione.

Cambio programmazione per la sesta puntata di Temptation Island 2021

La sesta e ultima puntata di Temptation Island 2021, infatti, andrà in onda martedì 27 luglio in prime time su Canale 5. Trattasi dell'appuntamento conclusivo e più atteso dal pubblico, dato che ci sarà spazio per il consueto speciale 'un mese dopo', che farà scoprire al telespettatori come si sono evoluti i rapporti delle sei coppie protagoniste di questa edizione.

Filippo Bisciglia rivedrà i vari fidanzati di questa edizione e farà un bilancio della loro avventura ma, soprattutto, chiederà alle coppie se le scelte fatte al falò sono state confermate nel corso delle settimane oppure no. Per la prossima settimana, quindi, doppio appuntamento con la quinta e sesta puntata del reality show, in programma il 26 e 27 luglio in prima serata.