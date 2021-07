Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Una vita e le anticipazioni riguardanti le trame delle nuove puntate spagnole, che presto andranno in onda su Canale 5, rivelano che ci saranno dei risvolti clamorosi legati al personaggio di Laura. La nuova domestica, assunta da Genoveva nella casa dove vive con Felipe, avrà un ruolo sempre più importante all'interno delle dinamiche delle prossime puntate, al punto da causare l'arresto della dark lady di Acacias e successivamente dimostrare di essere attratta dall'avvocato.

Il doppio gioco di Laura: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che, fin dal primo momento, la presenza di Laura non è passata inosservata in quartiere.

In particolar modo, alcuni atteggiamenti 'strani' hanno destato attenzione in Genoveva, la quale deciderà di vederci chiaro nel passato della domestica, al punto da assumere un investigatore privato per cercare di far chiarezza sul conto della donna Tuttavia, Laura non resterà con le mani in mano e, al tempo stesso, porterà avanti un doppio gioco nei confronti di Genoveva, con la speranza di riuscire a conquistare la fiducia dell'avvocato. La donna avrà un ruolo determinante in merito al caso della morte di Marcia.

Genoveva finisce in carcere

Le trame delle nuove puntate spagnole di Una Vita rivelano che sarà proprio Laura a confessare al commissario Mendez e a Felipe che il coltello col quale è stata ammazzata Marcia, in realtà fu consegnato da Santiago nelle mani di Genoveva, al termine di una violenta litigata.

Una prova a dir poco schiacciante del fatto che sia stata proprio Salmeron ad ammazzare la povera domestica brasiliana. Di conseguenza, Mendez non ci penserà su due volte a procedere con l'arresto della perfida dark lady di Acacias, la quale finirà in manette e portata in carcere per espiare la sua pena. L'arresto di Genoveva permetterà a Laura di portare avanti il suo piano.

La donna, infatti, necessita di soldi per far sì che sua sorella (rimasta paralizzata) possa essere curata nel migliore dei modi.

Il sogno di Laura su Felipe: anticipazioni spagnole Una Vita

La nuova domestica, approfittando dell'assenza in casa di Genoveva, comincerà a girare intorno all'avvocato e ad offrirgli tutto il suo aiuto per cercare di superare questo periodo così complicato e difficile.

Con il passare del tempo, Laura si renderà conto di essere fortemente attratta da Felipe, al punto che una notte sognerà di baciarlo appassionatamente. Ma qual è a questo punto la verità dei fatti? Laura è davvero interessata all'avvocato oppure mira soltanto al suo denaro? Lo si scoprirà nel corso delle prossime puntate di Una Vita.