Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 rivelano che i colpi di scena non tarderanno ad arrivare, fin dalle prime puntate in onda a partire da metà settembre in poi su Rai 1. Occhi puntati in primis sulle vicende di casa Amato, dove ci saranno un bel po' di scombussolamenti che finiranno per rendere tutto più complicato. In particolar modo, per Giuseppe Amato arriverà il momento della resa dei conti finale e dovrà così affrontare sua moglie Agnese, che scoprirà tutta la verità sui tradimento che sono avvenuti in Germania.

Agnese scopre le bugie del marito: anticipazioni Il Paradiso 6

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sulle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 del mese di settembre, rivelano che per Giuseppe Amato giungerà l'atteso momento della verità.

Dopo aver ricevuto la famosa lettera da una donna che vive in Germania, l'uomo ha cercato di tenere all'oscuro dei fatti sua moglie e i suoi figli.

Peccato, però, che in questo sesto capitolo Agnese scoprirà dei tradimenti di Giuseppe durante il periodo in cui non è stato a Milano ed ha fatto perdere le sue tracce.

La donna in questione si chiama Petra e tornerà a farsi viva proprio nel corso delle nuove puntate della sesta stagione della soap opera di Rai 1.

Giuseppe Amato farà i conti con i suoi tradimenti

Una presenza che non passerà affatto inosservata, dato che Giuseppe non potrà più negare la realtà dei fatti e come se non bastasse, Petra sbarcherà a Milano con sua figlia, frutto proprio dei momenti di passione che ci sono stati con il capofamiglia di casa Amato.

Insomma un vero e proprio stravolgimento per Agnese e i suoi figli, i quali resteranno a dir poco delusi e amareggiati dal comportamento del padre, che ha sempre cercato di essere un uomo ligio al dovere familiare.

Cosa succederà a questo punto dei fatti? La situazione potrebbe assumere una piega del tutto inaspettata, complice il fatto che Agnese prima del ritorno di suo marito, sentiva di non nutrire più gli stessi sentimenti nei suoi confronti.

La scoperta dei tradimenti nel corso delle puntate de Il Paradiso delle signore 6, potrebbe indurre la donna anche a prendere una drastica decisione sul loro rapporto futuro.

Il ritorno di Tina Amato: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni della soap opera di successo del primo pomeriggio Rai, rivelano che ci sarà spazio anche per un ritorno inaspettato .

Trattasi della giovane Tina Amato, la quale aveva lasciato Milano per inseguire il suo sogno: diventare una cantante. E, dopo aver ottenuto il successo e la fama sperata, Tina rimetterà piede nella casa dei suoi genitori, facendo anche la terribile scoperta del segreto di suo papà.