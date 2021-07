Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò continuano a essere innamorati follemente l'uno dell'altra. In questi giorni, la coppia nata nell'ultima edizione del Grande Fratello Vip si è concessa un breve periodo di pausa in Sicilia, regione originaria di Rosalinda. Ed è proprio da Catania che, i due innamorati, hanno reso partecipi i loro numerosi fan social di una piccola disavventura che gli è capitata. Andrea Zenga, infatti, si è ritrovato un messaggio particolarmente spinto sul cellulare, da parte di una donna ignota che avrebbe voluto trascorrere una notte di passione con lui.

Il messaggio malizioso inviato ad Andrea Zenga

Nel dettaglio, Andrea e Rosalinda continuano a essere molto attivi sui social, dove cercano di mantenere un rapporto diretto con i tantissimi fan e followers che li seguono.

E proprio in queste ore, Rosalinda ha scelto di condividere delle stories su Instagram, in cui ha mostrato ai suoi fan il messaggio bollente che è stato recapitato al suo fidanzato.

Un messaggio decisamente piccante, dove la persona anonima che scrive al giovane Zenga esordisce scrivendo: "Io ho voglia, poi vedi tu cosa vuoi fare".

'Desidero divertirmi', scrivono ad Andrea Zenga

"Sono qui con te, per saziarmi. Desidero di cuore divertirmi. Bacioni, ti aspetto", c'è scritto ancora in questo messaggio peccaminoso indirizzato al giovane Andrea, che porta la firma di una certa Sonya. Rosalinda, per fortuna, l'ha presa a ridere dato che la persona in questione non è una conoscente di Andrea Zenga, né tantomeno una sua ex fiamma.

Insomma nulla di preoccupante per la giovane coppia nata sotto i riflettori mediatici del Grande Fratello Vip 5, i quali proprio in una recente intervista, hanno confermato che tra di loro vi è una grande passione e una potente alchimia. Andrea e Rosalinda, hanno ammesso che come tutti i ragazzi della loro età, si lasciano andare spesso alla passione, al punto da rivelare di averlo fatto "in tutte le salse".

Le novità sulla coppia Andrea-Rosalinda dopo il Grande Fratello Vip 5

I due hanno parlato anche del ritorno alla normalità dopo il Grande Fratello Vip 5, senza nascondere di dover fare i conti quotidianamente con dei sacrifici anche dal punto di vista economico. Zenga, infatti, ha specificato che molte volte le persone credono che i protagonisti del reality show percepiscano uno stipendio fisso per 2-3 anni.

Ma questa non è la realtà dei fatti e anche Andrea e Rosalinda, come tanti altri giovani ragazzi della loro età, devono rimboccarsi le maniche per assicurarsi un futuro.