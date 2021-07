Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni settimanali di Love is in the air. La soap turca, composta da due stagioni e prodotta da Asena Bulbuloglu, sta riscuotendo successo su Canale 5. Il pubblico, nel giro di poco tempo, si è affezionato a Eda e Serkan. Anche gli altri personaggi della serie stanno contribuendo a rendere più interessanti le vicende.

Le anticipazioni della settimana dal 19 al 23 luglio rivelano che Eda verrà ipnotizzata da Ayfer, mentre Piril ed Engin cercheranno di instaurare una relazione di coppia stabile.

Alptekin, prima di avere un infarto, parlerà a Serkan della morte dei genitori di Eda.

Selin verrà abbandonata sull'altare da Ferit.

Anticipazioni di Love is in the air fino al 23 luglio: Eda verrà ipnotizzata

Nelle prossime puntate di Love is in the air, Eda e Serkan cercheranno di mantenere la loro relazione segreta, ma i loro atteggiamenti faranno insospettire Aydan e Ayfer. La prima cercherà di convincersi sull'eventualità di un ritorno di fiamma tra il figlio e Selin, mentre la seconda, per spingere Eda a parlare, utilizzerà l'ipnosi. Il suo tentativo, però, non andrà a buon fine perché Melek interromperà la procedura.

Nel frattempo, Ceren dirà a Piril che Engin prova ancora dei forti sentimenti per lei. La ragazza, attanagliata dai dubbi, deciderà comunque di dare un'altra chance a Engin.

Inaspettatamente dal tribunale giungeranno nuovi aggiornamenti, perché verrà accertato il furto del progetto del lampadario e il colpevole sarà costretto a pagare un'alta somma per il risarcimento.

Trame dal 19 al 23 luglio di Love is in the air: Alptekin avrà un infarto

Le anticipazioni di Love is in the air svelano che Selin si aprirà totalmente con Serkan e gli rivelerà che, nonostante tutto, la sua priorità adesso è rendere felice Ferit.

Ha intenzione di impiegare tutte le sue energie per far funzionare il matrimonio. Per essere sicura di riuscire a rispettare la parola data, Selin affermerà di voler vendere le sue quote dell'azienda.

Ferit, all'insaputa dei due, ascolterà la loro discussione e, in preda all'angoscia, sarà vittima di un malore. Sarà Ceren a trovarlo e a condurlo in ospedale.

Intanto Eda sarà sempre più coinvolta nella storia sentimentale con Serkan. Vorrebbe dire la verità a sua zia, ma non riuscirà a trovare il coraggio per farlo. Al contrario, Engin e Piril avranno numerosi problemi comunicativi.

Ferit deciderà di non sposare Selin

Gli spoiler di Love is in the air dal 19 al 23 luglio riportano che Selin e Ferit saranno pronti a celebrare il matrimonio. Il ragazzo, però, all'ultimo momento si tirerà indietro e manderà a monte le nozze.

Nel frattempo Alptekin, dopo aver notato il legame che c'è tra suo figlio ed Eda, deciderà di raccontare a Serkan la verità sulla morte dei genitori della ragazza. Ci sarà tanto di cui discutere, ma proprio in quel momento l'uomo verrà colpito da un infarto e dovrà essere ricoverato urgentemente in ospedale.

Selin, nonostante tutto, deciderà di vendere le sue azioni a Efe Akman. Quest'ultimo, fin da subito, inizierà a dare vita a discussioni e fraintendimenti. Inoltre la sua vicinanza con Eda farà ingelosire Serkan.