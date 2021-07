Mercoledì 14 luglio, su Fox Turkiye, è andata in onda la puntata 45 di Sen Çal Kapımı. Un appuntamento ricco di momenti emozionanti, ma anche inaspettati. Infatti Kiraz, dopo aver avuto uno shock anafilattico, chiama per la prima volta "papà" Serkan. Per quest'ultimo, però, potrebbero esserci delle novità in merito all'identità del suo vero padre.

Eda, Serkan e la convivenza senza bugie

Il giudice ha deciso che Eda e Serkan devono fare una prova di convivenza per il bene di Kiraz, per questo motivo iniziano a vivere insieme. La durata della coabitazione è di due giorni e in questo percorso vengono seguiti da Hülya, la migliore pedagogista della Turchia, amica dai tempi dell'università di Serkan.

Per la dottoressa, in primis, sarebbe l'ideale che la bambina vivesse questi due giorni a casa della madre, quindi viene subito sabotata l'idea di Aydan di compiere "l'esperimento" nella tenuta dei Bolat. In più Hülya vuole che in questi due giorni ci sia completa sincerità tra i due genitori, quindi Eda e Serkan non devono assolutamente dirsi delle bugie.

Loro due, però, cercano di rendere più interessante la cosa. Infatti se entro 48 ore sarà Serkan a dire una bugia, dovrà lasciare la casa in anticipo; mentre se la dirà Eda, l'architetto può fermarsi a casa sua per due settimane. Alla fine la bugia scappa proprio a Eda, così Serkan può proseguire il suo obbiettivo di rendere questa convivenza "permanente".

Kiraz va in shock anafilattico dopo aver mangiato una merendina alle fragole

Trascorso questo periodo Eda e Serkan, insieme agli amici e ai parenti più stretti, hanno un altro colloquio con Hülya. Per il bene di tutti, la donna gli esorta a rivelare pubblicamente un loro segreto. Burak, per esempio, dice di essere rattristato per non poter passare più tempo con Kiraz, allora Serkan prende la palla al balzo per dirgli che non gli sta simpatico (e la cosa per Burak è reciproca).

Melo bisbiglia di provare qualcosa proprio per Burak, mentre è Seyfi a sganciare la bomba: Aydan e Kemal stanno insieme da cinque anni. Il tutto avviene sotto lo stupore di Serkan, che non aveva intuito la nuova storia d'amore della madre.

Poco lontano dall'incontro con Hülya, Kiraz sta giocando insieme a Can e i due bimbi mangiano insieme una merendina che gli ha dato Erdem.

L'unico problema è che è alla fragola e Kiraz, come il padre, è allergica a questo frutto. La bambina va in shock anafilattico e sviene. Presa in braccio da Serkan, viene portata subito all'ospedale.

La vera identità del padre di Serkan

La situazione torna alla normalità, in quanto la bambina è fuori pericolo, e il gruppo di parenti e amici viene raggiunto in ospedale da Kemal, che racconta ai presenti di aver vissuto la stessa cosa da piccolo, visto che anche lui è allergico alle fragole.

Questa affermazione va sorgere qualche dubbio a Seyfi, che ricorda un particolare del rapporto che hanno avuto Aydan e Kemal da giovani. Infatti hanno trascorso una notte insieme e Serkan è nato esattamente nove mesi dopo quell'incontro, quindi il padre dell'architetto potrebbe proprio essere Kemal e non Alptekin.

Intanto Serkan vive una delle prime gioie da padre, infatti Kiraz lo chiama per la prima volta "papà". Il tutto accade dopo che la bambina riprende conoscenza dallo shock anafilattico. Contenta di vederlo al suo fianco, gli dice: "È un bene che tu sia tornato dallo spazio per venire da me, papà".