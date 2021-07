Anna Tatangelo è pronta a debuttare nella domenica pomeriggio Mediaset a partire dal prossimo autunno 2021. La cantante, ex compagna di Gigi D'Alessio, sarà la nuova padrona di casa del giorno di festa di Canale 5 con il revival del programma Scene da un matrimonio, che negli anni '90 venne portato al successo da Davide Mengacci. La trasmissione andrà in onda di domenica e prenderà il posto di Domenica Live, la trasmissione di Barbara d'Urso, cancellata definitivamente dal palinsesto Mediaset.

Il debutto di Anna Tatangelo nella domenica pomeriggio di Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset per la stagione tv 2021/2022 rivelano che Anna Tatangelo aprirà le danze della domenica pomeriggio di Canale 5 con Scene da un matrimonio e poi a seguire ci sarà spazio per la versione domenicale di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin.

Saranno loro, dunque, le due conduttrici che prenderanno in mano le redini della domenica pomeriggio di Canale 5 dal prossimo settembre, andando ad occupare la fascia oraria che fino allo scorso maggio era nelle mani di Barbara d'Urso con Domenica Live.

Tuttavia, in una recente intervista rilasciata a Sorrisi e Canzoni, Anna Tatangelo ha fatto delle precisazioni in merito alla sua nuova trasmissione domenicale in onda su Canale 5, ammettendo di non aver sostituito Barbara d'Urso, così come è stato scritto sui giornali.

La verità di Anna Tatangelo su Barbara d'Urso

"Alcuni hanno detto che ho sostituito Barbara d'Urso la domenica pomeriggio. Ma i nostri sono programmi che non hanno nulla in comune", ha ammesso Anna Tatangelo sottolineando il fatto che Scene da un matrimonio sarà un programma "on the road" che andrà a curiosare nel giorno più bello delle coppie che convoleranno a nozze.

Insomma rispetto a Domenica Live, che poteva contare su uno studio e sulla presenza di numerosi ospiti, il programma di Tatangelo sarà completamente diverso e la cantante, ormai anche conduttrice televisiva, ha preferito fare questa premessa.

I modelli di Anna Tatangelo per la conduzione tv

A tal proposito, in vista di questa nuova sfida professionale che la attende a partire dal prossimo autunno 2021, Anna Tatangelo ha svelato anche chi sono i modelli ai quali si ispira e che cerca di emulare in televisione.

"Raffaella Carrà e Mina: sapevano ballare, cantare, presentare, erano complete", ha ammesso Tatangelo ammettendo di volersi ispirare a loro per questa nuova avventura che la attende nelle domeniche pomeriggio di Canale 5.

E, a tal proposito, Anna ha ammesso di avere le idee molto chiare dato che intende impegnarsi il doppio e mettercela tutta per riuscire a fare del suo meglio anche in tv.