La quinta puntata di Temptation Island regalerà forti emozioni ai telespettatori. Le anticipazioni che sono state date al termine della quarta serata, fanno sapere che una delle fidanzate del cast si lascerà andare con un bel tentatore. Stefano Sirena, infatti, sarà ripreso dalle telecamere mentre informerà i compagni d'avventura del fatto che Manuela Carriero ha baciato Luciano nel villaggio. La coppia potrebbe essere protagonista di uno dei due falò di confronto definitivi che Filippo Bisciglia ha preannunciato.

La svolta tra Manu e Ste a Temptation Island

Manuela e Stefano sono tra i protagonisti di Temptation Island che non hanno ancora affrontato l'ultimo falò. Il pubblico attende con ansia il momento in cui i pugliesi si ritroveranno faccia a faccia dopo essersene dette e fatte di tutti i colori. Questo confronto, però, non avverrà prima di un colpo di scena al quale i telespettatori assisteranno lunedì 26 luglio, giorno in cui sarà trasmessa la quinta e penultima puntata dell'edizione 2021 del reality-show.

Le anticipazioni che sono state fornite dagli addetti ai lavori alla fine del quarto appuntamento, mostrano Sirena sconvolto dopo aver visionato delle immagini nel pinnettu. Il brindisino, poi, si farà consolare dagli altri fidanzati del cast e confiderà loro: "Si è baciata".

Il ragazzo si riferisce alla compagna Carriero che, nel corso della prossima puntata, si lascerà andare ad inequivocabili effusioni col single Luciano, quello che l'ha corteggiata sin dall'inizio con eleganza e dolcezza.

Due falò di confronto alla prossima di Temptation Island

Stefano, dunque, rimarrà spiazzato da un video nel quale Manuela bacerà Luciano, il tentatore che sin dall'inizio dell'avventura ha provato a far capire alla ragazza che la persona alla quale si affianca da anni non è quella giusta per lei.

Il bacio che ci sarà tra la brindisina e il bel single, potrebbe spingere Sirena a richiedere un confronto anticipato. Filippo Bisciglia, infatti, ieri sera ha spoilerato che nel corso della quinta puntata di Temptation Island ci saranno ben due falò definitivi, e uno potrebbe avere per protagonista la coppia pugliese.

Nei giorni scorsi sono circolate indiscrezioni contrastanti su quello che è accaduto tra Manuela e Stefano durante l'ultimo faccia a faccia: alcune segnalazioni sostengono che i due si sarebbero lasciati definitivamente, altre che sarebbero tornati a casa insieme nonostante tutto quello che si sono detti e fatti davanti alle telecamere.

Secondo chiarimento per Federico e Floriana a Temptation Island

Tra le altre anticipazioni che sono state date sulla quinta puntata di Temptation Island (la penultima dell'edizione 2021 del format estivo di Mediaset), spiccano quelle riguardanti una coppia che il 19 luglio ha affrontato un acceso falò di confronto definitivo. Lunedì prossimo, infatti, Federico e Floriana saranno ancora protagonisti del reality-show che hanno lasciato separatamente poche ore fa: sarà il siciliano a richiedere un secondo faccia a faccia alla fidanzata dopo essere stato mollato al termine di un forte momento di tensione.

Non si sa se la ragazza cederà alla corte dell'uomo che ha amato per oltre due anni, soprattutto perché nel corso del primo incontro non gli ha dato la possibilità di spiegare il comportamento che ha assunto nel villaggio con la single Vincenza.

"Sono state male. Non mi interessa quello che devi dire. Non voglio accanto una persona come te, non mi merito tutto questo", ha ripetuto più volte la giovane durante il falò che è stato trasmesso ieri sera su Canale 5.