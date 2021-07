Al termine della quarta puntata di Temptation Island, è stato trasmesso un breve video contenente le anticipazioni del prossimo appuntamento, il penultimo di quest'anno. Filippo Bisciglia ha spoilerato che lunedì 26 i telespettatori assisteranno a due falò di confronto definitivi: il secondo tra Floriana e Federico, e un altro tra due protagonisti ancora in gioco. Manuela, invece, lascerà Stefano senza parole quando bacerà il single Luciano nel villaggio dopo mille dubbi e ripensamenti sulla sua traballante storia d'amore.

Attesa per il quinto appuntamento con Temptation Island

Lunedì 19 luglio, è andata in onda la quarta puntata di Temptation Island. Il tempo a disposizione è stato quasi equamente diviso tra le quattro coppie ancora in gioco, con speciale attenzione per quella che ha affrontato il falò di confronto anticipato.

Dopo aver assistito ad un pericoloso avvicinamento tra il fidanzato e la tentatrice Vincenza, Floriana ha chiesto un faccia a faccia immediato, ma Federico ha rifiutato.

La siciliana ha versato molte lacrime ma è anche arrivata alla conclusione che non vuole più stare male per una persona che a suo parere non la merita. Al termine del consueto appuntamento in spiaggia con Filippo Bisciglia e gli aggiornamenti dal villaggio degli uomini, la bella Angelica ha chiesto un secondo incontro al compagno.

Rasa ha accettato di confrontarsi con la sua dolce metà, ma probabilmente non si aspettava di trovarla agguerrita e già con una decisione presa sul loro futuro.

Possibile ripensamento per una fidanzata di Temptation Island

Nel corso della puntata di Temptation Island del 19 luglio, Floriana ha "guidato" il falò di confronto con Federico: la ragazza ha lasciato poco spazio al fidanzato, mettendolo all'angolo con parole pungenti e severe.

Il siciliano non ha trattenuto le lacrime quando ha saputo che la compagna intendeva mettere fine al loro rapporto: neppure il "paciere" Filippo Bisciglia ha potuto fare nulla di fronte alla determinazione di Angelica.

La terza coppia che ha affrontato il faccia a faccia anticipato, dunque, non ha avuto il lieto fine sperato: la giovane ha lasciato Rasa nonostante il cuore le suggerisse di fare il contrario.

Alla fine della quarta puntata, però, il conduttore ha riaccolto Federico in spiaggia informando i telespettatori della richiesta arrivata alla produzione: il protagonista del reality ha chiesto di poter rivedere Floriana per un tentativo quasi disperato di riconquistarla.

Altro amore al capolinea a Temptation Island 2021

Il secondo falò di confronto tra Federico e Floriana, però, andrà in onda all'inizio della quinta puntata di Temptation Island, quella che sarà proposta ai telespettatori lunedì 26 luglio. Soltanto tra qualche giorno, dunque, si saprà se la siciliana ha deciso di dare un'altra possibilità al fidanzato oppure se è rimasta ferma sulla sua decisione iniziale di tornare a casa da sola.

Sempre nel corso del prossimo appuntamento con il reality-show di Canale 5, il pubblico assisterà ad un colpo di scena inaspettato. Le anticipazioni che sono state fornite dagli addetti ai lavori, informano i curiosi dello scambio di effusioni che ci sarà tra Manuela e il single Luciano nel villaggio. Sarà Stefano Sirena, compagno della brindisina, a comunicare ai compagni d'avventura cosa è accaduto nel resort vicino poco tempo prima: "Si è baciata", dice il pugliese in un filmato contenente gli spoiler della prossima serata, la penultima dell'edizione 2021 del format condotto da Filippo Bisciglia.