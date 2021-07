Tra le fiction più attese dal pubblico di Rai 1 figura Mina Settembre 2, la fortunatissima serie con protagonista Serena Rossi, che quest'anno ha conquistato il pubblico televisivo della rete ammiraglia, registrando risultati d'ascolto ben al di sopra delle più rosee aspettative. In tantissimi attendono con trepidazione di vedere le nuove avventure di Gelsomina ma bisognerà attendere ancora un bel po' di tempo, dato che la fiction sarà trasmessa soltanto nel prossimo 2022.

La Rai conferma Mina Settembre 2 ma la fiction slitta

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su Mina Settembre 2 rivelano che la Rai ha dato il via libera alle riprese della nuova stagione di questa fiction che, settimana dopo settimana, ha saputo conquistare una platea sempre più vasta di spettatori, arrivando a toccare la soglia dei sei milioni e mezzo con il 28% di share.

Numeri che non potevano non far pensare a una riconferma immediata per questo prodotto che ha saputo far breccia nel cuore degli spettatori e di cui sono già in cantiere le nuove puntate. Tuttavia, la messa in onda di Mina Settembre 2 slitta al 2022, complice il fatto che in queste settimane la protagonista Serena Rossi è impegnata sul set di un'altra fiction che si preannuncia già tra le più attese dal pubblico di Rai 1.

Serena Rossi divisa tra il set de La Sposa e Mina Settembre

Rossi sarà la protagonista de La Sposa, una nuova serie in cui interpreta Maria, una ragazza calabrese che nell'Italia degli anni '60 finirà per accettare un matrimonio per procura pur di salvare la sua famiglia dalla povertà.

Un progetto che vedrà protagonista l'attrice napoletana ancora per diverse settimane, prima di poter ritornare sul set di Mina Settembre 2.

Ecco perché la messa in onda delle nuove puntate della fiction potrebbe slittare alla prossima stagione televisiva autunnale 2022 (periodo settembre-dicembre). In attesa di scoprire quale sarà la programmazione ufficiale di Mina Settembre 2 e quando cominceranno le riprese dei nuovi episodi della serie con Serena Rossi, ci sono già le prime anticipazioni su cast e trama.

Confermato il cast di Mina Settembre 2

Oltre alla già citata Rossi, torneranno nel cast anche i due protagonisti maschili: trattasi di Giorgio Pasotti che veste i panni di Claudio, e Giuseppe Zeno, che tornerà a vestire i panni del ginecologo Mimmo. I due saranno al centro dei pensieri di Gelsomina, la quale però, in questa seconda stagione sarà costretta a prendere una decisione definitiva dal punto di vista sentimentale.

Mina, infatti, dovrà decidersi tra Claudio e Mimmo: chi dei due riuscirà ad avere la meglio nel cuore dell'assistente sociale? Lo scopriremo nel 2022.