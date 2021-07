In Love is in the air, ben presto i telespettatori faranno la conoscenza della nonna paterna di Eda Yildiz. L'anziana signora sarà infatti la misteriosa interlocutrice di Efe Akman, il quale agirà proprio per conto della nonna di Eda contro la Art Life e la famiglia Bolat. Si capirà con il prosieguo delle puntate che la donna riterrà i Bolat responsabili della morte del figlio e pertanto vorrà vendicarsi di loro.

Efe Akman vuole impossessarsi della Art Life, chi è il suo complice?

In Love is in the air, i fan hanno da poco assistito all'ingresso di un nuovo personaggio.

Si tratta del famoso architetto Efe Akman, il quale ben presto comincerà a mettere i bastoni tra le ruote a Serkan. Con lo sviluppo della trama infatti, la new entry farà capire di essere intenzionato a entrare in possesso della maggioranza delle azioni della Art Life e non esiterà per questo a incalzare sia Ferit che Selin affinché gli vendano il loro 5%. Efe si muoverà non di sua iniziativa, ma dietro specifiche istruzioni che riceverà da un misterioso interlocutore al telefono. Chi sarà questa persona?

Efe si muove per conto della nonna di Eda

Tra qualche settimana su Canale 5 i fan della Serie TV turca scopriranno che Efe starà cercando di mettere le mani sulla società di Serkan per conto della nonna di Eda.

Pertanto, i fan faranno la conoscenza di un altro nuovo personaggio, destinato a scombussolare le trame di Love is in the air. Nel dettaglio, il tutto sarà più chiaro nel momento in cui Efe, parlando al telefono con la sua complice, le dirà di aver trovato un indizio che collegherà Alptekin all'incidente che costò la vita ai genitori di Eda.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Da questo momento si capirà che la sua misteriosa interlocutrice non sarà altro che la nonna di Eda.

La nonna di Eda vuole vendicarsi dei Bolat per la morte del figlio

Eda nel frattempo, non sarà ancora a conoscenza del fatto che Bolat senior sia in qualche modo invischiato nell'incidente che costò la vita ai suoi genitori. Sarà giunto quindi il momento per Serkan di confessare finalmente la verità alla sua ex fidanzata, ma per lui le cose non saranno così semplici.

Sarà invece chiaro sin da subito, come la nonna di Eda voglia vendicarsi della morte del figlio, cercando di acquisire con la complicità di Efe, la maggioranza delle azioni della holding. Una vendetta in piena regola contro Alptekin e tutta la famiglia Bolat. Per scoprire come andrà a finire, non resta che seguire le prossime anticipazioni di Love is in the air.

Si ricorda che la nuova serie tv turca con protagonisti Eda e Serkan, va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 15:30. Su Mediaset Infinity invece è possibile rivedere gli episodi già trasmessi.