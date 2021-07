Un altro addio caratterizzerà le nuove puntate di Una vita, che i telespettatori avranno modo di vedere nel corso delle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5. Le trame provenienti dalla Spagna raccontano che José Miguel Dominguez farà in modo che suo figlio Julio Exposito venga assunto al suo posto da mr Golden per le riprese di un nuovo film in America.

Una vita: Bellita vuole che José Miguel rinunci all'offerta lavorativa

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le prossime puntate in onda a breve in televisione, annunciano l'uscita di scena di Julio, dopo quella di Cinta ed Emilio che si trasferiranno in Argentina per motivi lavorativi.

Tutto prenderà il via quando mr Golden chiederà nuovamente a José Miguel di diventare un attore. Tuttavia il chitarrista, prima di formulare una risposta, chiederà il parere di Bellita. Ovviamente, Del Campo accetterà di seguire il marito a Hollywood.

Con il passare dei giorni la cantante cambierà idea, tanto da spingere Dominguez a rinunciare all'allettante proposta lavorativa di mr Gorden. Per fare ciò, Bellita organizzerà un piano, avvalendosi della complicità di Alodia.

In pratica la cantante ricreerà una cena tipicamente americana, che riscuoterà tanto successo. José Miguel e Julio, infatti, resteranno favorevolmente colpiti dalle prelibatezze oltreoceano. Visto il fallimento, Del Campo pregherà Antonito di dare alcune lezioni difficili d'inglese a suo marito.

Purtroppo nessuna manipolazione della donna andrà in porto, costringendo Alodia a dire la verità a Dominguez.

Dominguez consiglia a Golden di assumere suo figlio

Nel corso delle prossime puntate dello sceneggiato, José Miguel scoprirà che sua moglie non ha nessuna intenzione di seguirlo nella sua avventura americana, né tanto meno vuole lasciare la Spagna.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il chitarrista, a questo punto, non avrà altra scelta che rinunciare all'ingaggio avuto dal regista, durante un incontro che sarà molto sentito. Tuttavia Dominguez consiglierà a mr Golden di assumere suo figlio Julio al suo posto, tanto che quest'ultimo supererà egregiamente il provino.

Julio lascia Acacias per sfondare nel mondo del cinema americano

Di conseguenza, Julio si congederà ufficialmente dal resto della famiglia, nonostante provi una simpatia nata con Anabel, la figlia di Marcos arrivata nel frattempo ad Acacias. Inoltre il giovane saluterà sua cugina Alodia per tentare di sfondare nel mondo del cinema americano. In questo modo, i telespettatori dovranno dire addio all'attore Adrian Reyesl dopo una breve permanenza all'interno del cast di Una vita.

In attesa di vedere le vicende in onda, si ricorda che la soap opera è trasmessa va in onda tutti i giorni dalle ore 14:10 su Canale 5.