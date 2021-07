Rosalinda Cannavò, nel corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip 5, ha rivelato alcuni retroscena della sua vita che hanno portato all'apertura dell'indagine riguardante la morte di Teodosio Losito, lo sceneggiatore che si è tolto la vita nel 2018. Alberto Tarallo, ex compagno di Losito, è iscritto nel registro degli indagati.

L'attrice siciliana è stata ospite su Live Now del programma Il bianco e il nero ed è tornata a parlare degli anni in cui si è affacciata al mondo dello spettacolo ed è entrata nell'Ares Film. Rosalinda ha spiegato che le furono cambiati il nome e l'età: praticamente un cambio di identità.

Quando è entrata nella casa più spiata d'Italia, infatti, era conosciuta come Adua Del Vesco.

L'addio di Cannavò all'Ares Film

Rosalinda Cannavò, durante l'esperienza al Grande Fratello Vip, ha parlato della presunta esistenza di una setta intorno all'Ares Film e, in seguito alle sue affermazioni, la Procura di Roma ha fatto partire un'inchiesta. Dell'Ares Film, società di produzione di Alberto Tarallo, faceva parte la siciliana così come tanti altri attori, le cui vite sarebbero state controllate. Adua si era definita scettica riguardo alla morte per suicidio di Teodosio Losito. A Il bianco e il nero, l'ex gieffina ha affermato che non doveva dire la sua vera età, ma darsi due anni in meno in quanto era considerata vecchia per il mondo dello spettacolo.

"Pensavo che a partire da quel momento non avrei più lavorato", ha aggiunto Rosalinda. Quel periodo di vita è stato definito dalla ragazza come il più difficile della sua vita, segnato da molta sofferenza. Cannavò ha proseguito la sua intervista, raccontando come ha deciso di lasciare l'Ares: il suo allontanamento sarebbe stato volontario in seguito alla morte di Losito.

L'ex gieffina, di nascosto, avrebbe preso i suoi effetti personali dalla dependance in cui viveva, caricato la propria macchina e se ne sarebbe andata.

Non furono semplici per Rosalinda i momenti successivi perché, quando lasciò la società di produzione, perse tutto ma ha definito il periodo nel quale ha cominciato a eseguire lavori normali come "il più bello della sua vita", poiché ha iniziato a conoscere persone e a esprimere le proprie idee.

La paura di Rosalinda Cannavò

La decisione di lasciare tutto era stato delicata e sofferta per l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, così come trovare il coraggio di parlare non è stato facile, ma ha rappresentato una liberazione per l'attrice siciliana che ha sottolineato di portare avanti la propria verità, anche se ha espresso i propri timori. Rosalinda Cannavò ha paura di tornare a casa e sono mesi che vive con ansia. "Temo che mi possa succedere qualcosa", ha affermato la siciliana, ospite a Il bianco e il nero su Live Now.